„Naše nové a krásné Grónsko.“ Trump znovu promluvil o arktickém ostrově. Sdělil, co se tam chystá

V Grónsku se chystají rozsáhlé průzkumy ložisek ropy, plynu a nerostných surovin. V noci na středu to na své síti Truth Social uvedl americký prezident Donald Trump, který arktický ostrov nazval „naším novým a krásným Grónskem“. Prezident zároveň zdůraznil důležitost ostrova pro bezpečnost USA i Evropy.
„Jakýkoli budoucí útok na Spojené státy bude muset být veden přes Grónsko, kde bude naše obrana rutinně sestřelovat drony, rakety a všechny další typy zbraní, které ještě ani nebyly vynalezeny,“ napsal Trump.
Trump v minulosti opakovaně hovořil o americkém převzetí kontroly nad Grónskem či dokonce o potřebě Spojených států ostrov vlastnit, čímž zneklidnil spojence USA, především Dánsko, jehož autonomní součástí Grónsko je. Trump nároky odůvodňoval nutností zajistit bezpečnost USA i přístup k nerostnému bohatství ostrova.
V září USA, Dánsko a Grónsko podepsaly dohodu o bezpečnosti, která měla zklidnit napětí vyvolané Trumpovými výroky. Dohoda potvrzuje dánskou suverenitu a právo Gróňanů na sebeurčení, zároveň ale Spojeným státům dává právo umístit v Grónsku části svého plánovaného systému protiraketové obrany Golden Dome. USA, které už jsou na ostrově vojensky přítomny, podle dohody otevřou nové základny v lokalitách Narsarsuaq na jihu a Mestersvig na východním pobřeží.
Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních obývaný zhruba 56 000 lidmi býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.
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