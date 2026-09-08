Nasadili kukly a šli proti migrantům i policii. Brity zaskočila „křesťanská armáda“

Stovky pravicových aktivistů o víkendu protestovaly v britských přístavních městech proti migrantům, kteří se na jihu Británie pravidelně vyloďují po přeplavání Lamanšského průlivu. Zakuklení aktivisté provolávali hesla, fyzicky blokovali autobusy s migranty a dostali se i do potyček s policií. Média a politici řeší, jak se aktivistům podařilo policii zaskočit. Protesty údajně vede jeden muž.
Stovky demonstrantů, mnozí z nich v tmavém oblečení a se zakrytými tvářemi, nejdříve v sobotu protestovaly v přístavu Dover na jihu Británie.
Ten je hlavním britským přístavem pro trajekty přes Lamanšský průliv a právě naproti Doveru, na francouzském pobřeží, dlouhodobě vyplouvá velká část člunů s migranty, kteří se tak dostávají do Británie. Aktivisté tam způsobili dopravní zácpy a narušili cestování lidí i provoz nákladních vozidel mířících do Francie.
Demonstranti chtěli protestovat proti tomu, že podle nich britské úřady nedokážou „zastavit čluny“, a proto zablokovali několik příjezdových komunikací k přístavu. Během tohoto předem naplánovaného protestu aktivisté skandovali hesla jako „Čí ulice? Naše ulice!“, „Zastavte čluny!“ nebo „Anglie, dokud nezemřu!“.
Kdo buduje „křesťanskou armádu“
Za organizátora akce se označil Daniel Thomas alias Danny Tommo, který v červenci založil organizaci Patriot Platform. Skupina akci prezentovala jako jakési varování vládě, psal například britský deník The Guardian.
Thomas, který je podle médií spojencem známého britského krajně pravicového aktivisty Tommyho Robinsona a v minulosti mu dělal ochranku, následně na sociálních sítích napsal, že „zpráva byla vyslána“ a že příště může být ještě silnější. „Kristus je král!“ napsal také na síti X a aktivistům poděkoval. Dodal, že protestní akce Patriot Platform jsou nenásilné a jejich příprava a průběh jsou konzultovány s právníky, aby probíhaly legálně.
Tomuto prohlášení se ale o den později už nepodařilo dostát. Nedělní protest v přístavu v Portsmouthu byl o poznání neklidnější a podle médií i spontánnější a méně disciplinovaný. Lídr Patriot Platform na živém vysílání vyzýval lidi, aby přijeli a k protestu se připojili.
V neděli pozdě večer se v přístavu pak 200 až 500 aktivistů snažilo zabránit záchranářským člunům, aby kolem stovky migrantů dopravily na pevninu. Následně se pokusili zablokovat autobusy, které je převážely do zařízení pro zpracování žádostí o azyl.
Násilí a sliby pro Nigela Farage
Během protestů, které trvaly až do čtyř hodin ráno, došlo i ke střetům s policií, která vydala příkaz k rozptýlení demonstrantů. Aktivisté následně na policisty házeli například různé předměty, došlo k několika zraněním a policie použila obušky i syntetický pepřový sprej.
V pondělí se Thomas přímo v Portsmouthu dostal do konfrontace se Zia Yusufem, mluvčím protiimigrační strany Reform UK pro oblast vnitra, který na místo přijel. Lídr Patriot Platform mimo jiné uvedl, že může Reform UK přinést hlasy dělnické třídy, a kritizoval lídra strany Nigela Farage za to, že se od protestů distancoval. Dodal, že lidé si zakrývají tváře, protože se bojí odvety a nechtějí být označováni za krajní pravici.
V britských médiích se následně stala Patriot Platform jedním z hlavních témat. Podle nich vznikla spojením několika menších krajně pravicových skupin a Thomas se ji snaží prezentovat jako disciplinované vlastenecké hnutí založené na křesťanských a nacionalistických hodnotách. Jeho deklarovaným cílem je vytvořit „křesťanskou vlasteneckou armádu“, která bude vyvíjet tlak na britskou vládu, aby řešila migraci, uvedl server The Times.
Britská vláda protesty ostře odsoudila. Ministryně pro policejní záležitosti Sarah Jonesová označila chování demonstrantů za „zastrašující a násilnické“ a uvedla, že kdo překročí hranici mezi pokojným protestem a protiprávním jednáním, pocítí plnou sílu zákona.
Policie nyní vyšetřuje napadení policistů i poškození služebních vozidel. Zároveň čelí kritice, že ji protesty zaskočily a neměla dostatek informací o jejich přípravě. Jonesová uvedla, že mezi oběma akcemi existovalo určité propojení v online aktivitě a vláda z něj vyvodí závěry.
Protesty v pondělí kritizoval i šéf Reform UK Nigel Farage. Uvedl, že podporuje pokojné protesty, ale kritizoval maskované muže v černém, kteří podle něj působili jako polovojenská skupina. Vyzval také k zákazu všech pokrývek zakrývajících celý obličej na veřejnosti, včetně kukel, uvedl například list The Telegraph.
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