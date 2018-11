Nástupce Concordu. NASA chystá revoluční nadzvukový letoun, vzlétnout má za tři roky

Už na konci roku 2021 by mohlo z některého z amerických letišť vzlétnout zbrusu nejmodernější nadzvukové letadlo. Na výrobě "nového Concordu" začal v pátek pracovat americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA).

NASA konstrukci stroje svěřila americké společnosti Lockheed Martin, která vyrábí například stíhačky. S firmou uzavřela kontrakt v hodnotě 247,5 milionu dolarů (v přepočtu přes 5 miliard korun) letos v dubnu. O plánu na vývoj nadzvukového stroje NASA mluví a sní už několik let.

Úřad by rád navázal na historický úspěch nadzvukového dopravního letounu Concorde, který byl ve své době skutečnou revolucí v letecké dopravě. Stroj, za kterým stály aerolinky British Airways a Air France, poprvé vzlétl v březnu 1969, vyřazen byl v listopadu 2003. Od té doby se žádnému výrobci letadel na světě nepovedlo zkonstruovat podobně úspěšného nástupce.

Právě na legendární letoun se NASA odvolává. O svém novém supersonickém letounu se už nyní hovoří jako o "synovi Concordu".

Projekt nadzvukového letadla NASA se jmenuje "Low Boom Flight Demonstrator", budoucí model pak ponese název X-59 QueSST (Quiet Supersonic Transport). Létat má rychlostí až 1500 kilometrů za hodinu a až 16 kilometrů nad zemí.

Ztišení aerodynamického třesku

Převratnou vlastností nového stroje nemají být ale ani tolik tyto hodnoty jako mechanismus aerodynamického (též sonického) třesku, který by se měl proměnit jen v "jemné bouchnutí" podobné zavření dveří u automobilu.

"Místo hlasitého 'bum bum' se ozvou jen dvě tichá bouchnutí, bude-li vůbec něco slyšet," popsal pro americkou televizi CNN letecký inženýr NASA Ed Haering.

I proto NASA hovoří o revoluci v nadzvukovém letectví. Až dosud to byl právě sonický třesk (hlasitý zvuk, který vzniká, když letadlo dosáhne rychlosti zvuku, pozn. red.), co bránilo komerčním strojům létat rychleji nad obydlenými oblastmi. S tímto problémem bojoval kdysi i věhlasný Concorde a opravdu rychle mohl létat jen nad mořem. Třesk není slyšet na palubě letadla, ale slyší ho lidé venku jako silnou ránu podobající se výstřelu. I z tohoto důvodu je nad pevninou USA v současnosti zakázané překonávat zvukovou bariéru.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) se ale naposledy v září nechal slyšet, že by chtěl stávající nařízení z roku 1973 změnit. Tehdy oznámil, že by do konce roku 2019 měla vzniknout nová pravidla pro společnosti, které se chtějí soustředit na výrobu sonických letounů.

Ve změnu doufá díky nové technologii i NASA. Zkušební let X-59 plánuje na konec roku 2021.

Nadzvukovým letadlem by se v blízké budoucnosti ráda pochlubila například i japonská letecká společnost Japan Airlines, která investovala deset milionů dolarů do americké startupové společnosti Boom Technologies. Ta by nadzvukový přístroj chtěla začít vyrábět po roce 2020. Stejné úsilí vyvíjí i americký průmyslový konglomerát General Electric nebo americké firmy Spike Aerospace a Aerion Supersonic.

