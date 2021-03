Stála jen na ulici a někdo ji zabil. V USA během pandemie výrazně přibylo střelby

Abu Baker Bangura přišel o svého osmnáctiletého syna Richarda v polovině loňského srpna. Richard, který měl na podzim začít studovat na vysoké škole, byl zastřelen jen dva bloky od svého domu v severojižním Washingtonu - tak blízko, že jeho otec střelbu slyšel. Dva týdny po jeho pohřbu zažila rodina další tragédii. Bangurův strýc zemřel na covid-19. "Zlomilo nás to," říká.

Spojené státy se v roce 2020 potýkaly nejen s pandemií koronaviru, ale i s nárůstem násilí spojeného se zbraněmi. Oboje si vyžádalo tisíce lidských životů, a jak ukazují nově zveřejněná data, výraznější dopady zaznamenaly etnické menšiny. Abu Bangura není sám, koho zasáhla pandemie i vlna násilí najednou.

Podle serveru Trace, který se zbraním v USA dlouhodobě věnuje, počet zabití střelnou zbraní stoupl i přesto, že jiných trestných činů jako loupež nebo žhářství naopak ubylo. Zatímco v letech 2018 a 2019 bylo zastřeleno asi 15 tisíc lidí, loni takto zemřelo více než 19 tisíc Američanů.

Například ve městě Millwaukee se počet obětí střelby za poslední rok dokonce zdvojnásobil.

Ačkoliv se podle Julie Schleimerové z Kalifornské univerzity situace nezhoršila tolik jako třeba v 80. letech minulého století, kdy byla vysoká kriminalita a v amerických městech došlo k několika násilným demonstracím, takto velký skokový nárůst je velmi neobvyklý.

Případů hromadných střeleb, při kterých bylo zabito nebo zraněno čtyři a více lidí, dokonce oproti několika posledním rokům přibylo o 50 procent. A to i přes zákaz shromažďování, který většinu roku platil.

Jane Fosterová letos ztratila dva syny, jednomu bylo 22 let, druhému 26. Uprostřed noci v červenci ji probudila střelba, a tak vyběhla na ulici v Clevelandu, kde je našla zastřelené. Když na místo dorazili lékaři, už jim nedokázali pomoci. Od té doby Jane skoro nevychází ze svého pokoje. "Žiju tu osm let a nikdy jsem neviděla, že by tu bylo tolik násilí," řekla pro Trace.

Menšiny trpí víc

Obrovský nárůst počtu obětí střelby zaznamenala loni v létě i nemocnice při Chicagské univerzitě. Doktor Brian Williams pro americkou stanici CNN popsal, jak náročné bylo současně řešit problémy způsobené covidem-19 i střelbou.

"Pro mě osobně je hodně těžké vidět tolik černošských obětí, které do nemocnice přijíždějí. Ať už byli postřeleni, nebo se potýkají s nemocí covid-19. Toto je jádro problému nerovnosti ve společnosti. Virus ho odkrývá a nárůst násilí střelnou zbraní situaci ještě zhoršuje," míní Williams.

To, že právě etnické menšiny trpěly více kvůli nárůstu násilí, potvrzují i statistiky z různých amerických měst. Například v New Yorku byli loni podle listu Wall Street Journal v 96 procentech případů oběťmi střelby Afroameričané nebo Hispánci.

Psychické trauma

Podle Daniela Nasse, datového žurnalisty ze serveru Trace, je ale nesmírně těžké vysvětlit, co přesně za nárůstem stojí, a každý odborník za tím vidí něco jiného. Ve velkém přehledu k loňskému roku tak jmenuje řadu možných příčin, a to včetně velkého nárůstu prodeje zbraní. Za první čtyři měsíce pandemie se prodej zbraní ve Spojených státech více než zdvojnásobil ve srovnání se stejným obdobím v předešlém roce. Jen od března do května 2020 si lidé koupili více než osm a půl milionu zbraní.

"Když budete mluvit s deseti experty, pravděpodobně vám řeknou deset různých důvodů. Ale myslím, že jakékoliv vysvětlení, které nebere v potaz emocionální trauma roku 2020, není úplné," uvedl Nass pro server Aktuálně.cz.

Julia Schleimerová z centra prevence násilí spojeného se zbraněmi na Kalifornské univerzitě s ním souhlasí. "Je těžké izolovat jednotlivé faktory, protože se naráz změnilo hodně věcí. Pravděpodobně byl ale rok 2020 dokonalou smrští pro to, aby se riziko násilí spojeného se zbraněmi zvýšilo," popsala pro Aktuálně.cz.

Pandemie narušila běžný chod života, mnoho lidí přišlo o práci a ocitlo se ve finanční nejistotě, někteří nemají ani střechu nad hlavou. Úzkost a nejistota se rychle šířily celou společností. Kromě toho došlo na řadě míst ve Spojených státech k nepokojům v souvislosti s policejním násilím či smrtí George Floyda. Některá města měnila systém fungování policie.

Velkou roli ale hrálo podle odborníků i to, že řada preventivních programů musela kvůli pandemii skončit. Přitom právě ty monitorují situaci ve vyloučených komunitách a snaží se mladé lidi podpořit, aby svůj čas trávili studiem nebo různými kroužky, nikoliv v gangu.

Jen další případ

Když se dobrovolníci v Chicagu dozvěděli, že patří do rizikové skupiny pro nakažení koronavirem, snažili se přesunout preventivní program z ulice do virtuálního prostoru a místo chození po parcích začali čtvrti objíždět autem. "Ale pak jsme viděli, jak násilí znovu začalo přibývat. Museli jsme se tam vrátit," vzpomíná Jorge Matos, který programy v americkém městě vede.

Ani osobní nasazení dobrovolníků ale často nestačí. Saige Ballardová byla loni v červnu na večírku v centru Washingtonu. Stála před domem, kde si povídala s lidmi. Najednou začal někdo na ulici střílet. Dívka, které by na podzim bylo 19 let, zemřela v nemocnici. Byla 70. obětí střelby v roce 2020 v tomto okrsku.

Její rodiče nevědí, jak se se ztrátou jediné dcery vypořádat. Její příběh totiž nikoho nešokuje. "Je to, jako by Saige byla jen dalším případem," řekl její otec pro deník Washington Post. "Protože násilí je tu tak běžné."

