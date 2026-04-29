Nařídil to „El Money“. Útoky na majetek britského premiéra měla platit tajemná postava

Loňskou sérii žhářských útoků na majetek spojený s britským premiérem Keirem Starmerem provedli tři muži s vazbami na Ukrajinu jménem záhadné postavy, označované jako El Money. Londýnskému soudu to ve středu řekli prokurátoři, napsala agentura Reuters. Britská policie loni v květnu postupně zatkla tři muže a obvinila je ze žhářského spiknutí s úmyslem ohrozit život.
Už loni v květnu policie uvedla, že dva z obviněných pocházejí z Ukrajiny, třetí z Rumunska, ale na Ukrajině se narodil. Prokurátor Duncan Atkinson ve středu řekl, že kriminalisté identifikovali 22letého Romana Lavrynovyče jako muže, který stál za všemi vyšetřovanými útoky. Peníze za jejich provedení mu údajně nabídla osoba používající jméno El Money.
Během pěti dnů loňského května byla policie postupně přivolána k požárům domu v severním Londýně spojeného se Starmerem. Další požár vypukl v nedalekém domě, kde Starmer v minulosti bydlel. Policie zasahovala i hořícího automobilu Toyota, který také dříve patřil labouristickému vůdci.
Ukrajinec Lavrynovič je obžalován ze žhářství s úmyslem ohrozit život nebo z riskování ohrožení života. On a další dva obžalovaní, krajan 35letý Ukrajinec Petro Počynok a 27letý rumunský občan Stanislav Carpiuc, byli obžalováni ze spiknutí za účelem žhářství. Všichni vinu popírají.
Z analyzované komunikace na platformě Telegram podle Atkinsona vyplynulo, že „El Money“ komunikoval rusky, zatímco trojice obžalovaných používala ukrajinštinu.
Deník Financial Times už loni napsal, že britské bezpečnostní složky prověřují, zda se Rusko nějakým způsobem na žhářských útocích podílelo.
Za řadou žhářských útoků a sabotáží v Evropě z poslední doby úřady jednotlivých zemí spatřují působení ruských tajných služeb. Londýn považuje Rusko za největší hrozbu pro britskou bezpečnost a viní ruské tajné služby z kybernetických útoků, vražd a sabotáží po celém Západě. Moskva naopak Británii vykresluje jako úhlavního nepřítele Ruska.
Vztahy mezi Londýnem a Moskvou se dále vyostřily po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Británie se připojila k sankcím, které Západ uvalil na Rusko kvůli jeho invazi, a je významným dodavatelem zbraní pro bránící se zemi.
Ukrajinská tajná služba SBU ve středu zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.
Válka s Íránem stála podle odhadů Spojené státy dosud 25 miliard dolarů (521 miliard korun), sdělil ve středu vysoce postavený úředník ministerstva obrany Jules Hurst. Armáda utratila největší část prostředků za munici, dále za provoz operací a obnovu vybavení, uvedl podle agentur Reuters a AP zástupce Pentagonu. Před výborem Sněmovny reprezentantů vypovídal i americký ministr obrany Pete Hegseth.
Ceny ropy ve středu pokračují v růstu. Ropa Brent se dostala až na nejvyšší hodnotu od roku 2022. V centru pozornosti zůstává výpadek v dodávkách způsobený konfliktem v Íránu. Kolem 19:15 SELČ cena severomořské ropy Brent rostla o 7,6 procenta na 119,69 dolaru za barel. Cena americké lehké ropy WTI si připisovala také 7,6 procenta a prodávala se za 107,52 dolaru za barel, napsala agentura AFP.
Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let Finsko 2:1 a po čtyřech letech postoupili do bojů o medaile. V semifinále je čeká výběr Švédska. Druhou dvojici tvoří domácí Slovensko a Lotyšsko.
Čeští hokejisté do 18 let jsou na „zakletém“ turnaji, dorosteneckém mistrovství světa, blízko medaile. Po postupu přes Finsko do semifinále jim stačí vyhrát jeden ze závěrečných dvou zápasů. Nejlepší čtyřka je navíc papírově slabší než obvykle, na úkor USA do ní naprosto senzačně proniklo Lotyšsko.