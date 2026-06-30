„Narcistní lůzr.“ Biden ostře vmetl Trumpovi, že vyměnil spojence za Putina

Je to už rok a půl, co se bývalý americký prezident Joe Biden prakticky stáhl z veřejného života. O to překvapivější byl jeho projev na sobotní fundraisingové akci Demokratické strany, ve kterém Donalda Trumpa označil za „narcistního lůzra“. Ve svém dosud nejtvrdším projevu od odchodu z úřadu zkritizoval jak Trumpův vztah s Vladimirem Putinem, tak „bezprecedentní korupci“ jeho administrativy.
„Nejde jen o jeho záměrné překrucování reality a rozkládání NATO nebo o to, že si vybral Putina místo amerických spojenců. Jde i o fakt, že poškodil postavení Spojených států ve světě víc než kterýkoli prezident v historii,“ uvedl Biden na demokratické akci v Hanoveru ve státě Maryland.
Čtyřiaosmdesátiletý exprezident během svého desetiminutového vystoupení mluvil také o celé řadě kontroverzních kroků současné administrativy. Zmínil bourání východního křídla Bílého domu kvůli novému tanečnímu sálu, plány na stavbu okázalého oblouku nebo soudní spor o odstranění Trumpova jména z budovy Kennedyho centra.
Zvlášť se pak zaměřil na Zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku, kde se přemnožily řasy, ačkoli jeho rekonstrukce stála podle federálních záznamů 14 milionů dolarů (asi 295 milionů korun). Federální vláda totiž bez výběrového řízení přiřadila zakázku na filtrační systém Trumpovu sponzorovi a sousedovi z floridského klubu Mar-a-Lago.
„To jezírko odráží něco ještě horšího než narcismus a neschopnost, které jsou jádrem této administrativy. Je to korupce – drzá a naprosto otevřená korupce. Korupce v rozsahu, jaký americká historie v žádné administrativě dosud nezažila,“ cituje Bidena deník The Guardian.
Podle Bidena však nejde pouze o zmíněné „projekty poháněné ješitností“. Připomněl také snahy současné vlády finančně odškodnit lidi odsouzené za útok na Kapitol z ledna 2021, kterým Trump udělil milost. „Páni. To je ale lůzr,“ uzavřel Biden výčet kauz.
Bidenův projev připomněl jeho osudovou debatu
Zajímavostí je, že Bidenův projev zazněl na den přesně dva roky po jeho katastrofální televizní debatě s Trumpem, která předcházela jeho odstoupení z prezidentské kampaně a zhatila jeho šance na znovuzvolení. Trump následně získal druhý prezidentský mandát, když porazil tehdejší Bidenovu viceprezidentku Kamalu Harrisovou.
I sobotní vystoupení dřívější debatu v mnohém připomínalo. Exprezident občas polykal slova a při odchodu z pódia působil dezorientovaně, když se ptal ostatních na cestu.
Biden momentálně bojuje s pokročilou rakovinou prostaty a podle deníku The Telegraph pracuje na memoárech. Navzdory vážným zdravotním problémům se sice od odchodu z funkce už několikrát na veřejnosti ukázal, sobotní projev byl ale jednoznačně jeho dosud nejpřímějším útokem na Trumpa.
Projev navíc zazněl v době gradující kampaně před podzimními volbami do Kongresu. Republikáni podle průzkumů momentálně ztrácejí a demokraté doufají, že znovu získají většinu v Senátu. To by pro Donalda Trumpa znamenalo zásadní problém, který by zkomplikoval jeho legislativní plány po zbytek funkčního období.
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