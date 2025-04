Napsal jsem to od srdíčka, líčí Trump, jak spískal "největší den v dějinách financí"

Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zcela otočit v otázce cel během jediného dne zaskočilo jak finanční trhy, tak jeho politické spojence. Oznámení přišlo bez předchozí právní konzultace a v rozporu s dříve oznámeným směřováním. Podle Trumpa však "vzešlo od srdce". Jen několik hodin předtím podobné zprávy o odložení cel označoval za "fake news".

V příspěvku na své platformě Truth Social zveřejněném ve středu večer středoevropského času Trump uvedl, že Spojené státy odkládají o 90 dnů tzv. reciproční cla. Ta přitom teprve krátce předtím vstoupila v platnost. Namísto toho je nyní uplatňována jednotná desetiprocentní sazba, která začala fungovat už před týdnem.

Trump tvrdí, že ke změně došlo spontánně. "Přemýšlel jsem o tom v posledních dnech. Myslím, že se to celé spojilo dnes brzy ráno," uvedl v oválné pracovně. "Sepsali jsme to jednoduše, bez právníků. Napsali jsme to od srdce. A myslím, že jsme to napsali i dobře."

Na tvorbě sdělení se údajně podíleli ministr financí Scott Bessent a ministr obchodu Howard Lutnick, tedy muži s úzkými vazbami na finanční sektor. Právě burzy přitom na dřívější zavedení cel reagovaly poklesem, přičemž výnosy z dluhopisů rostly, což vyvolávalo obavy ohledně nákladů na státní zadlužení.

Trhy ožily, technologické firmy posílily

Trumpova nečekaná otočka však okamžitě přinesla opačný efekt: investoři se vrátili k nákupům, akcie největších technologických firem vystřelily vzhůru a celková tržní hodnota tzv. "velkolepé sedmičky", tedy nejvýznamnějších amerických technologických gigantů, během jediného dne vzrostla o více než bilion dolarů.

Navzdory evidentní souvislosti mezi zrušením cel a pozitivní reakcí trhů však zástupci administrativy tvrdili, že šlo především o diplomatický krok. Podle ministra financí Bessenta byla změna motivována žádostmi ze strany zahraničních obchodních partnerů o nové vyjednávání podmínek.

"Jde o to, jak rychle jsme schopni zpracovat požadavky," vysvětlil Bessent s tím, že každá dohoda bude upravena na míru jednotlivým státům. Z tohoto důvodu se Trumpova administrativa rozhodla zavést 90denní odklad účinnosti cel - je to časový rámec pro vyjednávání.

Oficiální vysvětlení: Diplomatické důvody, nebo reakce trhů?

Zatímco Bessent zdůrazňoval diplomatické důvody rozhodnutí, Trump naopak připustil, že sledoval vývoj dluhopisových trhů. "Viděl jsem včera večer, jak se to celé propadá, lidé byli nervózní," uvedl. Podle něj šlo v posledních dnech o dramatickou změnu nálady na trzích, která dosáhla rozměrů historického obratu. "Říká se, že to byl jeden z největších dnů v dějinách financí," poznamenal.

Změna kurzu přitom přišla jen několik hodin poté, co se administrativa ještě snažila veřejnost přesvědčit, že nová cla zůstanou v platnosti. Ještě v úterý Trump na společné večeři s republikány na adresu světových státníků utrousil: "Lezou mi do zadku. Umírají touhou se dohodnout."

Právě tato prudká změna vyvolala vlnu zmatku i mezi některými republikánskými zákonodárci. Podle serveru Politico někteří z nich nebyli o obratu předem informováni a o novém postoji se dozvěděli až z prezidentova příspěvku na sociálních sítích.

Přístup, který Trump zvolil - tedy rozhodnutí bez právního posouzení a oznámení prostřednictvím vlastních médií -, znovu otevřel otázku jeho stylu vládnutí, často označovaného jako impulzivní a nekonvenční. "Žádný jiný prezident by neudělal to, co jsem udělal já," prohlásil Trump s odkazem na svůj krok, který vnímá jako výraz osobního vedení a politické odvahy.