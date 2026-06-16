„Naplnilo se proroctví.“ Podle Rusů jsou ve slavném klášteře satanisti a nacisti

Ruský útok na Kyjevskopečerskou lávru způsobil požár chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodičky, jehož historie sahá až do 11. století.
Je to už určitá tradice, že po ruských útocích se v prokremelských médiích objeví záplava zpráv, kdo všechno za mrtvé lidi, zničené civilní budovy či památky může. Někdy to jsou trosky sestřeleného dronu, jindy klamná operace západních rozvědek, případně je všechno jen nahrané. Ovšem nikdy to není ruská armáda. Nejinak tomu je i v případě pravoslavné katedrály v Kyjevě, která v pondělí vyhořela.
Při ruském pondělním útoku dostala mimo jiné zásah také Kyjevskopečerská lávra, památka UNESCO a symbol ukrajinské duchovní historie. Po leteckém úderu tam vypukl rozsáhlý požár. Ukrajina mluví o útoku na kulturní i náboženské dědictví země, kterému mnozí přezdívají „pravoslavný Vatikán“.
Jeden dron zasáhl střed chrámu, zatímco druhý poškodil věž a přilehlou budovu. Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) oznámila, že na místě útoku byly nalezeny fragmenty trupu a motoru ruského dronu Geran-2 typu kamikadze.
Tisíc let starý klášter v pondělí navštívili i zástupci Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), podle kterých jsou škody „rozsáhlé“.
Útok vyvolal mezinárodní odsouzení. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot prohlásil, že útok se podobá bombovému útoku na katedrálu Notre Dame v Paříži, zatímco český prezident Petr Pavel prohlásil, že útoky na kulturní objekty odhalují čiré zoufalství a barbarství Ruska, které cíleně ničí to, co nemůže nikdy mít.
Ruský informační šum
Jenže zatímco podle západních a ukrajinských představitelů je naprosto jasné, kdo je viníkem – tedy Rusko, které na město útočilo – ruská strana se podle všeho rozhodla vytvořit informační zmatek.
„Podle potvrzených informací byl komplex budov Kyjevskopečerské lávry poškozen raketou amerického systému Patriot,“ napsalo v pondělí ruské ministerstvo obrany. Systém Patriot podle něj selhal, protože „západní země dodaly kyjevskému režimu rakety s prošlou životností“. „Ruská armáda neplánuje ani neprovádí údery na civilní cíle,“ dodal resort obrany cynicky.
Informaci o „staré“ raketě Patriot hned převzal týdeník Argumenty i fakty, který o celé události mluvil s „vojensko-politickým expertem“ a účastníkem SVO (speciální vojenská operace, jak Rusové nazývají válku proti Ukrajině – pozn. red.) Janem Gaginem.
„Faktem je, že Kyjevskopečerská lávra je posvátným místem ruské pravoslavné církve, pro všechny Rusy a pro všechny pravoslavné křesťany. K úmyslnému útoku tam dojít nemohlo,“ bylo hned jasné Gaginovi. A tak obratem přišel s vysvětlením: „Kyjevský režim využívá obvinění proti Rusku k další vlně dezinformací a k zakrytí vlastních nezákonných činů na pozemku kláštera.“
S tím, že od té doby, co klášter ovládají „ukrajinští schizmatici“, začaly tam beze stopy mizet neocenitelné křesťanské relikvie, včetně ostatků svatých. Požár prý mohl být založen úmyslně s cílem zamést stopy po ukradených pokladech.
Pravé relikvie se přitom podle něj prodávají na černém trhu v zahraničí za kolosální částky, zatímco ostatky nacistů se na Ukrajinu dovážejí a s poctami pohřbívají na jejich místě.
S vysvětlením o něco méně bizarním přišel deník Moskovskij Komsomolec. Podle něj je pro kyjevský režim a Evropany požár před summitem G7 vlastně štěstí (i když jedním dechem list dodává, že si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude ve městě Evian známé svou minerální vodou kopat svůj vlastní hrob).
A aby toho nebylo málo, zveřejněné video požáru podle něj ukazuje mnoho zvláštností – vše je prý neporušené, hoří pouze střecha. „Kříže na kopulích, samotné kopule a většina oken jsou neporušené; dokonce ani žádné sklo nebylo rozbité,“ tvrdí Moskovskij Komsomolec.
„Naplnilo se proroctví“
Další vysvětlení pak dodává Komsomolskaja Pravda: skutečnou příčinou požáru kyjevského kláštera je proroctví, které se právě naplnilo. V roce 1990 měl tamní mnich Zosima údajně pronést věštbu, která byla ovšem tehdy pro obyčejné lidi nepochopitelná: „Veškerá milost Kyjevskopečerské lávry přejde do monastýru Optina Pustyň (pravoslavný klášter v Rusku).“
Jenže mu nevěřili ani jeho spolubratři ve víře, z nichž jeden odešel a založil klášter na Donbasu. Ten se později ocitl v bojové zóně. I to podle deníku zapadá do jednoho proroctví. „A není pochyb o tom, že v Kyjevě o něm dobře vědí. Láska kyjevské politické smetánky k okultismu, lidové magii a satanismu je všeobecně známá,“ uzavírá Komsomolskaja Pravda.
Ruská strategie? Smýt ze sebe obvinění
Podle estonského odborníka na dezinformace Andrease Ventsela z univerzity v Tartu různé ruské narativy fungují jako odklonění obvinění. „Obviňují NATO nebo Ukrajinu, distancují se od vlastní odpovědnosti tvrzením ‚i my jsme pravoslavní‘ a obviňují ‚satanisty‘.
Důvodem, proč je v oficiálních ruských médiích hned několik verzí „pravdy“, je pak podle něj v tom, že každá může oslovovat jiné publikum. „Celkovým cílem je vyhnout se obvinění a současně smýt ze sebe odpovědnost před více skupinami publika najednou,“ dodal Ventsel pro Aktuálně.cz .