Napětí v Bidenově okolí. Bohatí sponzoři chtějí posty velvyslanců, míst je ale málo

V okolí amerického prezidenta Joea Bidena vzrůstá napětí. Lobbuje se, intrikuje, někdo se bude radovat, jiný bude zklamaný. To všechno kvůli místům velvyslanců na amerických ambasádách ve světě. Volných jich jsou desítky, zájemců jsou ovšem stovky. A Bidenovo rozhodnutí je na spadnutí.

V počtu velvyslanců, které oficiálně jmenoval nebo jsou alespoň známa jejich jména, má Joe Biden v tuto chvíli zpoždění za mnohými svými předchůdci v Bílém domě. Potvrzená Senátem byla pouze jeho velvyslankyně při OSN Linda Thomas-Greenfieldová a vedle toho Bílý dům uvedl příští obsazení deseti ambasád v Africe a ve Vietnamu.

V červnu se ovšem Biden chystá na svoji první cestu do Evropy a podle amerických médii si nelze představit, že by v té chvíli už nebylo jasno právě o klíčových a vyhledávaných ambasadorských postech. V Londýně, Paříži, Berlíně, Římě či v centrálách Evropské unie a NATO.

Nebo také v Praze, která sice není v portfoliu americké zahraniční politiky tak podstatná, ale pro velvyslance USA je to příjemné místo k žití. Ve spojenecké zemi, bezpečnější než americká města, s krásnou rezidencí velvyslance a dobrým pivem.

Podle amerických médií Biden musí důležité kandidáty na velvyslance zveřejnit v nejbližších dnech, maximálně několika týdnech. Jenže to, co je ve většině zavedených demokracií více méně rutinní záležitost, kdy se vesměs vybírá z profesionálního diplomatického sboru, je v USA taktická šaráda, vyvažování různých zájmů.

Velvyslancem za milion dolarů

USA mají po světě na 190 zastupitelství. Vedle profesionálních, kariérních diplomatů se jich standardně zhruba třetina obsazuje takzvanými politickými nominandy, například dlouholetými přáteli z politiky. Nebo přáteli těchto přátel a v neposlední řadě zasloužilými finančními donory, kteří v minulosti vydatně přispěli do stranické kasy na předvolební kampaň či třeba inauguraci prezidenta.

Například bohatý byznysmen Gordon Sondland, majitel amerického hotelového řetězce Provenance Hotels, daroval milion dolarů na inauguraci Donalda Trumpa a následně se stal jeho velvyslancem u Evropské unie.

Spíše než diplomacií pak ale Sondland proslul tím, že se v roce 2019 stal jednou z převodních pák Trumpova tlaku na Kyjev, aby ukrajinské vedení sehnalo nějaké "kompro" na Huntera Bidena, syna Joea Bidena. A ještě si při tom Sondland s Trumpem nahlas telefonoval z kyjevské restaurace.

Trump navíc celkově navýšil počet "politických ambasadorů" - už to nebyla obvyklá třetina, ale 44 procent všech amerických velvyslanců. "Jsme jediná země na světě, která to takto dělá. Nikde jinde nejsou velvyslanecká místa volným trhem. Ale jestliže opravdu věříme v kapitalismus, tak ty posty dejme na eBay," zkritizoval tuto praxi pro deník New York Times Dennis Jett, bývalý americký kariérní diplomat.

Joe Biden před nástupem do Bílého domu slíbil, že po Trumpovi, který zahraniční politiku dělal podle svých vlastních instinktů, znovu obnoví váhu a dobré jméno americké diplomacie. Ale když v demokratických primárkách přišla jedna z jeho soupeřek v souboji o prezidentskou kandidaturu, senátorka Elizabeth Warrenová, se závazkem, že by ukončila praxi politických velvyslanců, Biden se nepřidal.

"Skoncuji s korupčními praktikami prodeje pohodlných diplomatických postů bohatým sponzorům," vyhlásila Warrenová. Biden odpověděl vyhýbavě: "Nikdo nebude jmenován na základě toho, jak finančně přispěl". "Jsou ovšem vysoce kvalifikovaní lidé, kteří zároveň mohli i přispět," dodal ale.

Příliš mnoho známých

Jak upozorňují i zástupci demokratického tábora, Bidenovým problémem je, že po padesáti letech v politice má opravdu hodně známých, kteří si myslí, že by je nyní měl za jejich bývalé služby odměnit. "To pole je opravdu výjimečně velké, tentokrát je těch lidí mnohem víc," uvedl nejmenovaný demokrat pro deník USA Today. Podle tohoto zdroje jsou zde sponzoři, kteří přispěli už v roce 2016 na kampaň Hillary Clintonové. Tenkrát jim to nevyšlo, s Bidenem však ano.

Političtí velvyslanci až na výjimky skončí vždy se zvolením prezidenta z konkurenční strany. Poslední americký velvyslanec v Praze Stephen King, který přišel do Česka za Donalda Trumpa, odjel zpět do USA pár dní před inaugurací Joea Bidena. Celkem je nyní ve světě takto bez amerického velvyslance bezmála devadesát ambasád.

To by se mohlo zdát dost pro uspokojení poptávky ze strany politických zájemců. Jak ale napsal zpravodajský portál Politico, okolo 800 lidí nebo partnerských dvojic sehnalo na Bidenovu kampaň nejméně 100 tisíc dolarů. "Mnozí pro kampaň udělali hodně a nemají žádnou zkušenost v administrativě, a když se o ně chcete postarat, co s nimi jiného můžete udělat," vysvětlil pro Politico nejmenovaný "demokratický donátor", že nejvhodnější odměnou jsou právě velvyslanecká místa.

Jaké bude obsazení některých důležitých velvyslaneckých postů, už americká média v posledních dnech zveřejnila. Bílý dům to nerozporoval, takže lze předpokládat, že například do Pekingu půjde s velkou pravděpodobností zkušený kariérní diplomat Nick Burns, který byl kromě jiného politickým náměstkem ministerstva zahraničí v administrativě George Bushe.

Místo vedoucí americké mise při Světovém potravinovém programu (WFP) v Římě pravděpodobně obsadí - v tomto případě ze starého přátelství - Cindy McCainová, vdova po zesnulém senátorovi Johnu McCainovi. Do Japonska by měl jít podle listu Washington Post bývalý demokratický kongresman a také někdejší šéf kanceláře prezidenta Baracka Obamy Rahm Emanuel.

Do Prahy za zásluhy

David Cohen, viceprezident firmy Comcast, kabelového televizního operátora, který pro Bidena v kampani pořádal důležité fundraiserské akce, by měl jít do Kanady a Ken Salazar, někdejší ministr vnitra za Baracka Obamy, podle listu míří do Mexika.

A Praha? S pravděpodobností hraničící s jistotou bude obsazena politicky. Z deseti polistopadových velvyslanců a velvyslankyň byl pouze jeden, Adrian Basora v letech 1992 až 1995, kariérní diplomat. Praha je ovšem zároveň příkladem, že političtí velvyslanci někdy mají blíže do Bílého domu než kariérní diplomaté.

Ambasador Craig Stapleton, který působil v Praze v letech 2001 až 2003, je bratrancem tehdejšího prezidenta George Bushe. Norman Eisen přišel v roce 2010 do Prahy poté, co předtím působil v kampani a pak i v Bílém domě Baracka Obamy jako "etický car". S Obamou se ze studií na Harvardu znal i Eisenův nástupce, velvyslanec Andrew Schapiro.

Norman Eisen podle organizace Center for Responsive Politics na Obamovu kampaň před volbami 2008 od sponzorů shromáždil až 500 tisíc dolarů. Andrew Shapiro společně s manželkou Tamarou Newbergerovou vybrali na Obamovy kampaně 2008 a 2012 okolo 700 tisíc dolarů, podle deníku New York Times to mělo být až 1,26 milionu.

