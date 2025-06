Nákup, který změní situaci na Ukrajině? Izrael prodává 5000 transportérů

Prodáváme všechny transportéry typu M113. Ve stavu, v jakém jsou, tedy bez záruky a technické podpory. Přihlásit se může kdokoliv. Zhruba tak zní ve zkratce nabídka izraelského ministerstva obrany na prodej transportérů americké výroby, které od 70. let tvořily páteř armády židovského státu. Právě tyto obrněnce nyní ve stále větší míře používá Ukrajina.

Přesný počet vozidel není známý, ve veřejných dokumentech i v oznámení o tendru je uvedeno pouze to, že jde o "různé typy a modely" M113.

Izrael je druhým největším provozovatelem M113 na světě po USA a měl jich ve službě více než šest tisíc kusů, včetně mnoha speciálních verzí. Některé odhady hovoří dokonce o tom, že v různých variantách jich bylo v izraelských ozbrojených silách až kolem 10 tisíc. Cifra 5000 prodávaných kusů se ale asi nejvíc blíží realitě.

Zájemci se musejí přihlásit do tendru, absolvovat prohlídku techniky (plánovanou na 9. července 2025) a až poté získají detailní informace o dostupných vozidlech. Případný prodej ještě podléhá schválení reexportu ze strany USA, protože jde o americkou techniku.

Transportér M113 vstoupil do služby počátkem 60. let a stal se "tažným koněm" amerických sil ve válce ve Vietnamu. První dodávky do Izraele přišly v roce 1970 a nahradily tak staré polopásové transportéry ještě z druhé světové války. Staly se páteří izraelských mechanizovaných jednotek v těžkých bojích za jomkipurské války, války v Libanonu i operací v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Nyní je nahrazuje vlastními obrněnci Namur a Eitan.

Mohou se tedy izraelské M113 objevit na Ukrajině? Izrael má od počátku války opatrný postoj k dodávkám zbraní na Ukrajinu. Ze začátku je odmítal úplně, zejména kvůli nutnosti spolupracovat s Moskvou v Sýrii, kde Rusko kontrolovalo vzdušný prostor. Izraelský premiér Netanjahu měl navíc poměrně dobré osobní vztahy s Vladimirem Putinem. Kromě toho žije v Izraeli zhruba milion lidí s kořeny v bývalém Sovětském svazu, především v Rusku, a vztahy obou zemí jsou poměrně intenzivní.

K určité psychologické změně došlo po vlažné reakci Ruska na řádění teroristického hnutí Hamás 7. října 2023 a následné kritice izraelské odvetné operace.

V roce tak 2023 schválil Izrael exportní licence na dodávky "defenzivních vojenských systémů" (například elektronické systémy proti dronům). V červnu 2025 izraelský velvyslanec na Ukrajině potvrdil, že Izrael předal Ukrajině systémy Patriot, které dříve obdržel od USA. Izraelské ministerstvo zahraničí to však následně popřelo. Nyní se ale do tendru může přihlásit každý - šanci má tedy i Ukrajina.

Pro Kyjev jsou vozidla M113 čím dál zásadnější a stávají se standardním obrněncem ve výzbroji ukrajinské armády. Od začátku války v únoru 2022 dorazilo na Ukrajinu z USA přibližně 900 obrněných transportérů M113.

Další stovky M113 dodaly další západní státy, například Litva, Dánsko, Nizozemsko, Německo, Španělsko, Portugalsko a Itálie - Řím letos v květnu slíbil poslat dalších 400 kusů ve verzi VCC-2 (Camilino), což je italská modernizovaná verze M113A1. Vozidla se ukázala být lepší volbou než podobně stará sovětská bojová vozidla pěchoty BVP1 a BVP2. Vojáci si chválí především větší spolehlivost a ochranu osádky.

Voják Žiga: M113 se učíme opravovat z manuálu

"Sami se učíme, jak si západní techniku opravovat. Čím novější, tím je to snazší," říká ukrajinský voják Žiga. Rozhovor s ním pro Aktuálně.cz pořídil přímo na Ukrajině válečný kameraman Petr Židek.

Jaký typ obrněnce právě opravuješ?

Tohle je transportér M113A3 z roku 1989. Funguje jako evakuační vozidlo. Teď čekáme na nový motor. Jinak funguje všechno, jak má.

Jak jste se naučili opravovat západní techniku?

Sami se učíme, jak se opravuje. Vidíme ho poprvé. Jinak opravujeme ukrajinské transportéry BTR-4. Dostali jsme nějaké manuály, tak se s tím snažíme poprat.

Je těžší opravovat západní techniku, nebo tu východní?

Podstatné je, aby ten stroj byl co nejnovější. Čím novější, tím snazší. Nejhorší je opravovat stará sovětská vozidla. Na ty už docházejí náhradní díly. Dobré to bylo na začátku války, kdy jsme ukořistili hodně staré poškozené ruské techniky, takže jsme vozidla "kanibalizovali".

V jakém stavu vám ta vozidla přicházejí?

Většinou v relativně dobrém, ale jak sám vidíte - ten transportér je z roku 1989. Nějakou péči to potřebuje.

Je i vaše práce nebezpečná?

Je, někdy musíme dojet až přímo na frontovou linii a snažit se odtamtud odtáhnout poškozená vozidla. Při tom už jeden můj kamarád padl a dva byli těžce zraněni.

Bavíme se spolu česky, kde se tak dobře naučil?

Pracoval jsem v Rosicích u Brna jako svářeč, ale když vypukla válka, odjel jsem zpátky na Ukrajinu.