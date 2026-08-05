Nákladní letadlo se nad Lipskem zřejmě srazilo s dronem. Letiště omezilo provoz

Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z letiště Lipsko/Halle na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. S odvoláním na své zdroje o tom ve středu informovala agentura Reuters. Podle ní letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hannoveru. Podle německého listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Také podle Bildu se dron s letadlem srazily.
Lipské policejní ředitelství ve středu ráno informovalo, že letiště mezi městy Lipsko a Halle přerušilo v noci na středu provoz kvůli podezřelému objektu, který u něj létal, a zároveň kvůli podezřelému předmětu, který byl nalezen u ranveje. Několik letadel muselo přistát na jiných letištích. Policie označila incident za „relevantní pro bezpečnost“.
Policisté dál uvedli, že neznámý létající objekt byl v blízkosti letiště zpozorován krátce před úterní půlnocí. Mezi odkloněnými letadly bylo i jedno s pasažéry. Navíc policisté našli podezřelý předmět v oblasti jižní ranveje, který prověřovali pyrotechnici.
Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že se krátce po vzletu z letiště Lipsko/Halle srazilo jedno z nákladních letadel s neznámým letícím objektem a následně nouzově přistálo v Hannoveru. Podle německého bulvárního listu Bild byl krátce před úterní půlnocí nad letištěm zpozorován dron, který podle pozdějšího ohledání nesl zřejmě výbušninu a roznětku. Také podle Bildu se letadlo a dron srazily, a to zhruba šest kilometrů od letiště ve výšce zhruba 400 metrů. Podle Bildu je poškozeným letadlem ukrajinský nákladní stroj typu Antonov.
Provoz letiště byl obnoven zhruba po dvou hodinách po incidentu, jižní ranvej je ale stále uzavřená. Policie incident dál vyšetřuje, akutní nebezpečí podle ní ale nehrozí. Letiště mezi Lipskem a Halle slouží jako důležitý dopravní uzel pro zásilkovou společnost DHL.
Letiště Lipsko/Halle bylo jedním z dopravních uzlů, na kterých předloni v červenci vzplály balíčky, které předtím přepravila letadla. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušniny do balíků umístili agenti ve službách Moskvy. Jen náhodou přitom podle vyšetřování vzplály balíky ještě na zemi, a nikoli za letu. Rusko jakoukoli roli v incidentech popírá.
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