Najel autem do australské poslankyně, teď stojí před soudem. Ženě amputovali nohu

Australan obviněný z několika trestných činů, který v pondělí najel do poslankyně Helen Hainesové, stanul o den později před soudem a setrvá ve vazbě až do dalšího únorového líčení. Informovaly o tom tiskové agentury. Obviněný 43letý Brendan Nugent u soudu nepromluvil. Jeho obhájce uvedl, že Nugent trpí vzácnou neurologickou poruchou. Hainesová je v nemocnici a lékaři jí museli amputovat nohu.
Útok se stal v pondělí odpoledne australského času nedaleko kanceláře 65leté zákonodárkyně ve městě Wangaratta na severovýchodě státu Viktorie. Podle svědků Nugent nejprve projel kolem, načež vůz otočil a vrátil se. Hainesová stála u kufru svého auta, když do ní muž najel, a skřípl ji tak mezi dvěma vozidly, napsala agentura AP.
Svědci popsali, že útočník po prvním nárazu couvl a narazil do poslankyně znovu. Řidiče následně zadržel místní holič, který po útoku vyběhl ze svého podniku. V útočníkově kapse našel nůž. Další nůž zajistila policie ve vozidle.
Policie Nugenta zatkla a incident označila za cílený a zřejmě ojedinělý. Nugenta obvinila z úmyslného způsobení těžkého ublížení na zdraví, nebezpečné jízdy s následkem těžkého ublížení na zdraví a způsobení újmy federálnímu úředníkovi.
Muž v úterý během několikaminutového líčení u soudu ve Wangarattě nepromluvil ani neprojevil žádné emoce, uvedla stanice BBC. Žádost o propuštění na kauci nepodal a zůstane ve vazbě až do dalšího líčení, které soudce stanovil na 4. února.
Policie uvedla, že žádné zpravodajské informace neupozorňovaly na možnost podobného činu. Útok na 65letou poslankyni, která je podle Nugentova otce rodinnou přítelkyní, je na australské poměry velmi vzácnou událostí.
"Bohužel jsme podle mě svědky rostoucí míry extremistických postojů, a to zejména v online prostoru," řekla podle agentury AFP australská policejní komisařka Krissy Barrettová, podle níž stoupá i počet internetových výhrůžek mířených na politiky.
Hainesová, která není členkou žádné politické strany, působí již třetí funkční období v dolní komoře australského parlamentu, kam byla zvolena v roce 2019.
ŽIVĚ Americký vyjednavač míří za Putinem, ruské údery opět zabíjely
Nejméně dva lidé zahynuli při nočním ruském útoku poblíž druhého největšího ukrajinského města Charkov, informovaly ve středu místní úřady. Ruské údery v den, kdy do Ruska za prezidentem Vladimirem Putinem míří americký vyjednavač, hlásí také ukrajinská metropole Kyjev a Poltavská oblast.
KVÍZ: Husákovy děti je milovaly. Pamatujete si detaily ze seriálů, u kterých sedělo celé Československo?
Stačila úvodní melodie a v obýváku bylo jasno, co se bude večer sledovat. S některými hrdiny jsme jezdili na chalupu, s jinými zachraňovali životy nebo cestovali mezi světem lidí a pohádek. Tváře si možná vybavíte okamžitě. Ale co jména, rodinné vztahy a drobnosti, které kdysi vypadaly nezapomenutelně? Dvacet otázek prověří, kolik z televizního dětství zůstalo v paměti po letech a mnoha reprízách.
„Manželka vám hned jednu vlepí.“ Generál Řehka promluvil krátce po vítězných volbách
Když křtil Karel Řehka v pondělí svou knihu rozhovorů nazvanou „Když není kam uhnout“, uzavíral jednu část svého života, během které jako voják působil ve speciálních silách, velel na zahraničních misích a byl náčelníkem Generálního štábu Armády ČR. Teď mu ale začíná zcela odlišný život, život politika. A právě na to se ho Aktuálně.cz ptalo především.
Fotbalová Plzeň má trable. Rozpory odhalil i případ Chorý
Fotbalová Plzeň má v Česku nejbohatšího majitele, ale její výsledky povážlivě upadají. Tým, který vyhlásil útok na mistrovský titul, se nachází na devátém stupínku s jedenáctibodovým mankem na vedoucí Slavii. Evropská liga? Dva zápasy, dvě prohry. Co se ve Štruncových sadech děje?
Trump přitvrdil vůči Ukrajině: Nedohodne-li se s Ruskem, dopadne to "velmi špatně"
Americký prezident Donald Trump opět přitvrdil svou rétoriku vůči Ukrajině, kterou líčí jako překážku ukončení války, a napadenou zemi vyzval, aby s Ruskem uzavřela dohodu. Zároveň naznačil, že by mohlo brzy dojít k posunu v případu v Rusku vězněného Američana Stephena Hubbarda, o jehož případu podle svých slov mluvil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.