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Zahraničí

„Najdeme z toho cestu ven,“ řekl Zelenskyj o sporech s USA. Znovu udeří na rafinerie

ČTK,Zahraničí
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Ukrajina začne zase útočit na rafinérie v Rusku, řekl v rozhovoru, který ve čtvrtek ráno zveřejnil deník Financial Times, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina tyto údery na několik dnů přerušila kvůli energetickému příměří, které ohlásil v neděli americký prezident Donald Trump. Kyjev ale poukazoval, že Rusko i nadále útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by nařídil zastavení úderů na ruské rafinérie výměnou za větší dodávky střel do protivzdušného systému Patriot.Foto: REUTERS – Marko Djurica
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Zelenskyj deníku řekl, že Ukrajina pozastavila útoky na ruské rafinérie na tři dny. Ukrajinský prezident poukázal, že navzdory tomuto kroku Ukrajina přestala dostávat upozornění od Spojených států o vypálení ruských balistických raket. To Ukrajině ztěžuje organizovat zásahy své protivzdušné obrany. Podle Zelenského ukrajinští vojenští představitelé dostali z Washingtonu varování, že přestanou dostávat zpravodajské informace, pokud ukrajinská armáda nezastaví údery na ruské rafinérie.

Zelenskyj také poukázal, že Ukrajina zaznamenala zpomalení internetového připojení pro vojenské účely prostřednictvím služeb poskytovaných Američany. „Není to technická záležitost, je to o vůli,“ řekl ukrajinský prezident ohledně připojení k internetu.

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Zelenskyj uvedl na otázku, zda by mohl znovu nařídit zastavení úderů na ruské rafinérie, že by tak učinil jen výměnou za větší dodávky střel do protivzdušného systému Patriot.

Americký miliardář Elon Musk poukázal ve středu, že jeho služba Starlink, která poskytuje internetové připojení z vesmíru, slouží především pro civilní účely. Podobný systém pro vojenské účely označovaný jako Starshield kontroluje americká vláda. Podle agentury Reuters ale není rozdíl mezi oběma službami vždy dobře patrný.

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Zelenskyj deníku řekl, že bojovat proti ruské invazi by bylo velmi obtížné bez americké pomoci. Podle něj spory mezi Spojenými státy a Evropou či Ukrajinou napomáhají ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby sjednotil Rusko a ukázal ruské veřejnosti, že má úspěch.

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„Najdeme z toho cestu ven,“ řekl Zelenskyj ohledně současných problémů s připojením k internetu či zastavení toku zpravodajských informací z USA. Podle něj Trump cítí instinktivní náklonnost k autokratům a velmi majetným lidem. „On (Trump) o tom mluví otevřeně a hlasitě, že má takové lidi rád,“ dodal ukrajinský prezident.

Zelenskyj ve středu jednal v Londýně s britským premiérem Andym Burnhamem. Očekává se, že Zelenskyj vystoupí na summitu EU, který se koná ve čtvrtek a v pátek v Bruselu.

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