„Najali jsme teroristu.“ Kolega útočníka promluvil, nové záběry ukazují obří chaos

U aerolinky pracoval pouhých osm měsíců a podle jednoho z kolegů se choval „velmi podivně“, zejména pokud šlo o náboženské praktiky. Izraelští představitelé tvrdí, že na sociálních sítích psal o zabíjení Židů a podle dosavadních zjištění měl projít islamistickou radikalizací. Co všechno zatím víme o ománském kopilotovi, který se pokusil unést letadlo mířící do Izraele?
O muži, který se ve středu pokusil ovládnout letadlo společnosti Flydubai směřující z Dubaje do Tel Avivu, se zatím oficiálně ví relativně málo.
Izraelští činitelé potvrdili pouze to, že jde o ománského občana a kopilota dubajských aerolinek. Jeho jméno, věk ani detaily o předchozí kariéře nezveřejnili.
Zatím nejpodrobnější pohled na útočníka poskytuje svědectví jeho kolegy, který v rozhovoru pro izraelskou stanici Channel 16 uvedl, že muž pracoval u Flydubai teprve osm měsíců.
Svědek ho rovněž popsal jako člověka s „velmi podivným chováním“, zejména pokud šlo o náboženské praktiky. „Například se hodně modlil a nepodával ženám ruku,“ citoval izraelský novinář Josef Yisrael svůj zdroj z aerolinky.
Kolega zároveň tvrdil, že se muž svým vystupováním výrazně odlišoval od ostatních zaměstnanců. Vedení společnosti podle něj udělalo chybu, když ho přijalo. „Nedá se to říct jinak. Najali jsme teroristu a málem jsme způsobili smrt 180 lidí,“ prohlásil svědek podle Yisraele.
„Víme, že prošel islamistickou indoktrinací“
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek uvedl, že vyšetřovatelé získali osobní materiály, které poukazují na islamistické sklony kopilota.
„Víme, že prošel islamistickou indoktrinací,“ řekl Netanjahu televizi Fox News s tím, že podle dosavadních informací se zdá pravděpodobné, že muž chtěl s letadlem havarovat. Zdůraznil však, že na konečné závěry je brzy.
Izraelští představitelé pro The Times of Israel rovněž uvedli, že muž na sociálních sítích mluvil o zabíjení Židů a propagoval džihádistickou ideologii. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac incident označil za „pokus o džihádistický teroristický útok“.
K případu se ve čtvrtek vyjádřil také americký prezident Donald Trump, který naznačil možnou vazbu kopilota na Írán. Neposkytl však žádné důkazy, které by jeho výrok potvrzovaly.
Na dotaz novinářů, zda byl informován o spojení podezřelého s Teheránem, odpověděl: „Podle toho, co slyším, ano. Pracujeme na tom právě teď.“ Dodal, že pokud by se íránské zapojení potvrdilo, reakce by byla mimořádně tvrdá.
Oficiálně však nikdo napojení na Írán nepotvrdil. Vyšetřování vedené Spojenými arabskými emiráty nyní prověřuje okolnosti a motiv incidentu, případné napojení na teroristickou činnost a také to, zda byl útok předem naplánovaný nebo někým řízený.
Útočník volal: „Zabijte mě“
K incidentu došlo 30. září během letu FZ1073 z Dubaje do Tel Avivu, když kopilot napadl kapitána Smita Machchhara. Letadlo vzápětí začalo prudce klesat a během necelé půlminuty ztratilo více než 4200 metrů výšky.
Zraněnému kapitánovi se ale podařilo otevřít dveře kokpitu. Dovnitř vtrhlo několik cestujících, kteří útočníka přemohli a podle Netanjahua ho svázali kabelem od sluchátek.
Jeden ze svědků po přistání uvedl, že kopilot během incidentu vykřikoval „Alláhu akbar“. Ostatní cestující to ale nepotvrdili. Podle dalších svědectví pak po svém zadržení volal: „Zabijte mě, zabijte mě.“ Izraelský premiér na základě tohoto svědectví uvedl, že muž zjevně chtěl zemřít.
Po zneškodnění útočníka převzali řízení dva piloti, kteří na palubě cestovali jako pasažéři mimo službu. Letadlo následně bezpečně nouzově přistálo v saúdskoarabském Tabúku. Po přistání útočníka zadržely saúdské úřady a následně ho předaly Spojeným arabským emirátům.
Bezpečnostní pravidla měla Ománce z letů vyloučit
Případ zároveň vyvolal otázku, jak se ománský kopilot vůbec mohl dostat na let do Izraele. Země totiž zakazuje, aby na letech do Izraele působili piloti ze států, s nimiž nemá diplomatické vztahy, což se týká i Ománu.
Podle izraelské televize Channel 12 však pro Flydubai v posledních letech létaly do Izraele desítky ománských pilotů. Izraelské bezpečnostní složky podle této zprávy kontrolu jejich způsobilosti ponechaly na samotné aerolince a bezpečnostní služba Šin Bet jejich původ ani minulost samostatně neprověřovala.
Ministryně dopravy Miri Regevová už kvůli incidentu lety Flydubai do Izraele pozastavila a nařídila prověřit, zda aerolinka neporušila letecké dohody.
Izraelská letecká společnost El Al zároveň zrušila páteční repatriační lety z Dubaje poté, co emirátské úřady stáhly povolení k přistání pro izraelské aerolinky. Další lety naplánované na příští dny zůstávají v plánu a podle společnosti jsou již plně obsazené.