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Zahraničí

Čech byl na balkoně nahý s dcerami. V naší zemi je to běžné, tvrdí obhajoba u soudu

ČTK
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Muž z České republiky stanul na Maltě před soudem kvůli tomu, že pobýval nahý na balkoně se svými dvěma malými dcerami. Situaci natočila jeho sousedka a video se pak šířilo na internetu, napsal ve středu server Malta Today. Dotyčný se před soudem prohlásil za nevinného.

Pouta, ilustrační foto
Ilustrační foto.Foto: Thinkstock
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Žena podala tento týden oznámení na policii, protože muže viděla nahého na balkoně se dvěma dětmi. Později se ukázalo, že se jedná o nezletilé dcery obžalovaného. Situaci si nahrála.

Podle úřadů porušil muž zákony na ochranu dětí a dopustil se obscénních činů na veřejnosti. Za to mu nyní hrozí až několik let vězení. Čech provinění odmítá, ačkoliv žalobci tvrdí, že vystavení nahotě může děti poškodit.

Obžaloba nicméně upozorňuje na to, že mohla být porušena práva dětí. Kromě sousedky si je totiž mohl nahrát i kdokoli jiný a takové materiály zneužít - například zpeněžit na serverech s dětskou pornografií.

Obhajoba naopak argumentuje, že v České republice je běžné, že rodiče jsou před dětmi i nazí.

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