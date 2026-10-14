Nahrával proruské video na TikTok. Když se otevřely dveře, nestačil se divit

Vystupoval v uniformě, urážel vojáky polské armády, zveřejňoval jména velitelů a vyhrožoval jim, nelegálně natáčel ve vojenských objektech. Tvrdil, že polská armáda je rozkradená, vybavení posílané na Ukrajinu chybí vlastním vojákům a že polští důstojníci slouží zájmům cizích mocností. Během pondělního vysílání si pro četaře Mateusze Rittera došlo v přímém přenosu policejní komando.
Při svém posledním živém vysílání byl viditelně v napjatém stavu. Zabarikádoval se v bytě, křičel do kamery, že se nenechá umlčet „armádní mafií“, a odmítal otevřít dveře. Diváci na TikToku pak v přímém přenosu sledovali, jak zásahová jednotka Vojenské i civilní policie vylomila dveře, vnikla do místnosti a Rittera zpacifikovala.
Jeho účet na TikToku měl desítky tisíc sledujících. Ale díky armádní uniformě, ostrému jazyku a údajnému odhalování tajných informací z armády měla jeho videa vysokou sledovanost – jednotlivé klipy dosahovaly stotisícových zhlédnutí.
Ve skutečnosti Mateusz Ritter od 14. srpna nebyl příslušníkem polské armády. A i předtím byl členem Vojska teritoriální obrany, tedy polské obdoby našich Aktivních záloh.
Ritter byl příslušníkem ženijní roty 12. Velkopolské brigády teritoriální obrany, ale jak oznámilo velení armády, byl propuštěn ze služby. Jeho chování nadřízení kvalifikovali jako porušení vojenské disciplíny.
„Základem rozhodnutí byl celkový rozsah jeho zdokumentované mediální činnosti spočívající v nelegálním nahrávání a šíření materiálů z prostoru vojenské jednotky a podoby vojáků bez jejich souhlasu a vědomí, způsobu využívání statusu vojáka, uniformy, vojenských označení a názvu jednotky k provádění individuální mediální činnosti, a také vulgární formě a obsahu publikovaných materiálů, které nesluší důstojnosti a postoji vojáka Polského vojska,“ uvedli.
Jádrem jeho obsahu na TikToku byly útoky na bývalé nadřízené z jeho brigády. Ritter zveřejňoval konkrétní jména, fotky a hodnosti důstojníků, které obviňoval ze šikany, korupce a „zrady Polska“. Věc postoupila do fáze, kdy jim vyhrožoval fyzickou likvidací a vulgárně je urážel. V současnosti proti němu vznesla obvinění okresní prokuratura v Poznani.