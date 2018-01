Roboti už čtou a rozumí rychleji než člověk. Poprvé ho porazili při testu porozumění čtenému textu

před 2 hodinami

Umělá inteligence už dokáže podle vědců člověka v budoucnu zastoupit v call centrech, při on-line dotazování pacientů, lektorování nebo průvodcovství v muzeích.

Stanford - Představa, že v některých druzích lidských činností je člověk nenahraditelný a nemusí se obávat nástupu robotů, získala po novém roce další trhliny. Při testu porozumění čtenému textu, provedenému 11. ledna prestižní Stanfordovou univerzitou v USA, porazil počítačový algoritmus BABA, vyvinutý nadnárodní společností Alibaba své lidské protivníky.

Kvíz, obsahující přes 100 tisíc otázek, vyvinuli na univerzitě v americké Kalifornii s cílem vyzkoušet rychle narůstající schopnosti počítačů porozumět čtenému textu. "Je to poprvé, kdy stroj překonal člověka v podobném testu," uvedla v tiskovém prohlášení společnost Alibaba, obchodující s moderními technologie v oblasti e-commerce.

Algoritmus je schopný poskytnout přesné odpovědi na otázky, pokud obdrží dostatečné množství informací ze zdrojů jako například internetová encyklopedie Wikipedia. Při testu porazil robotický systém člověka se správností a přesností odpovědí s výsledky 82,44 ku 82,35.

"Faktické otázky typu Co způsobuje déšť? můžou být nyní počítačem zodpovězeny s vysokým stupněm správnosti," citoval americký týdeník Newsweek Lua Si, vedoucího týmu vědců, pracujícího pro společnost Alibaba.

Umělá inteligence děsí

Možnosti umělé inteligence vyvolávají obavy po celém světě, hlavně kvůli nahrazování lidské práce v řadě oborů. Robotické systémy jsou v současnosti schopné řídit automobily, nahrazují práci lidí ve skladech velkých společností a dokonce pomáhají farmářům vypěstovat kvalitnější zemědělské plodiny.

"Tato technologie může být postupně aplikována v řadě oborů, jako jsou služby zákazníkům, on-line dotazování pacientů, lektorování nebo průvodcovství v muzeích," uvádí Luo Si ze společnosti Alibaba. "Lidský vklad v těchto oblastech se tím nebývale sníží," dodává. Podobný software, vyvinutý společností Microsoft, dosáhl 12. ledna výsledku s hodnocením 82,65 bodů.

"Tento druh testů je užitečným milníkem toho, jak daleko jsme se dostali na cestě umělé inteligence," řekl televizní stanici CNN mluvčí společnosti Microsoft Andrew Pickup, která vyvinula podobně úspěšný program - MSFT - jako Alibaba. "Umělá inteligence nám ale přinese reálný užitek jen tehdy, když bude využita v souladu s člověkem samotným," dodává Pickup.

Téma pro vědce i politiky

Umělá inteligence se postupně stává velkým tématem i pro světové politiky. Ruský prezident Vladimir Putin loni v září prohlásil, že ať už bude lídrem v této oblasti kdokoli, stane se jednou "vládcem celého světa".

Čína se chce ve využívání umělé inteligence dostat na první místo na světě do roku 2020. Mohutně proto investuje do tohoto nového průmyslového odvětví, které by mělo v zemi v příštích letech dosáhnout ročního obratu až 150 miliard dolarů.

"Když poskytneme robotům schopnost číst a porozumět mluvenému slovu, využijeme jejich schopnosti účelným způsobem," zdůrazňuje Luo Si. "Umělou inteligenci ale musíme kultivovat, aby přijala hodnoty naší společnosti a zabránilo se tak nepřípustnému jednání," dodává.

Podle týmu francouzských vědců má vědomí základ ve specifických výpočtech a počítače používají kalkulace, které jsou odrazem podvědomých procesů, zpracovávajících informace v lidském mozku. Tvrdí to skupina vědců, vedená Stanislasem Dehaenem, působícím na pařížské Collège de France. Loni v říjnu o tom zveřejnila v časopise Science velký článek.

Americký podnikatel a filantrop Elon Musk, zakladatel kosmické společnosti SpaceX, označil umělou inteligenci za "nebezpečnější než atomová bomba". Proslulý britský teoretický fyzik Stephen Hawking si myslí, že může vést i ke konci naší civilizace.

