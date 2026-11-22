Itálie zpřístupní Ukrajině snímky ze dvou špičkových radarových družic COSMO-SkyMed. Kyjev díky nim bude moci sledovat pohyb ruské techniky, opevnění i vojenská letiště ve dne, v noci a přes hustou oblačnost. Data mají být součástí třináctého balíčku italské vojenské pomoci. Řím však podle médií podmiňuje jejich využití sledováním ukrajinského území.
O poskytnutí přístupu k družicovým snímkům informoval italský deník Il Messaggero s odkazem na zdroje obeznámené s přípravou vojenské pomoci. Nejde přitom o předání samotných družic do ukrajinského vlastnictví, ale o zpřístupnění jejich zpravodajských dat.
Zpřístupnění italských satelitních dat přichází v době, kdy se Kyjev potýká s opakovanými omezeními a nejistotou ohledně americké satelitní podpory, včetně restrikcí u vojenské sítě Starshield.
Italské družice však dokážou případné americké výpadky nahradit jen částečně. Zatímco v oblasti radarového snímkování a sledování přesunů vojsk představují pro Ukrajinu vítanou posilu, čistě pozorovací systém COSMO-SkyMed nedokáže nahradit celkový objem amerického strategického zpravodajství.
Obě zařízení patří do druhé generace italského systému COSMO-SkyMed, který je určen pro civilní i vojenské využití. Na jejich vývoji se podílela společnost Thales Alenia Space, společný podnik italského Leonarda a francouzské společnosti Thales. Systém provozuje Italská kosmická agentura ve spolupráci s ministerstvem obrany.
Družice využívají technologii SAR (synthetic aperture radar), tedy radar se syntetickou aperturou. Na rozdíl od běžných optických satelitů nepotřebují sluneční světlo ani jasnou oblohu. Pomocí vlastního radarového signálu dokážou snímat zemský povrch také v noci, za deště nebo při husté oblačnosti. Pro Ukrajinu jde o významnou výhodu zejména během podzimních a zimních měsíců, kdy nepříznivé počasí často omezuje možnosti optického průzkumu.
Technické možnosti italského systému jsou značné. V nejdetailnějším režimu mohou družice pořizovat radarové snímky s rozlišením až 35 centimetrů, ovšem pouze na relativně malé ploše. Při nižším rozlišení dokážou naopak pokrýt území o šířce desítek až stovek kilometrů. Dvojice družic může za vhodných podmínek opakovaně snímat vybranou oblast v intervalu 36 hodin nebo kratším. To však neznamená nepřetržité sledování bojiště ani automatické dodávání snímků v tomto intervalu.
Ukrajinské ozbrojené síly mohou tyto informace využívat především ke sledování ruských vojenských aktivit. Porovnáváním snímků pořízených v různých dnech lze odhalovat přesuny vojenské techniky, vznik nových opevnění, budování zákopových systémů nebo změny na letištích a v logistických centrech. Radarová data mohou rovněž pomáhat při vyhodnocování následků ukrajinských úderů na ruské vojenské objekty. Samotné snímky však nemusí umožnit jednoznačnou identifikaci konkrétního typu techniky, z tohoto důvodu je nutné je kombinovat s dalšími zpravodajskými informacemi.
Ukrajina již podobné technologie využívá prostřednictvím finské společnosti ICEYE, která poskytuje radarové snímky ukrajinskému ministerstvu obrany. Její družice se však v posledních měsících staly předmětem neobvyklého zájmu ruských vojenských satelitů. V říjnu 2026 se ruská družice Kosmos 2612 opakovaně přiblížila k satelitu ICEYE-X36. Podle společnosti LeoLabs, která sleduje objekty na oběžné dráze, se oba satelity dostaly až na vzdálenost přibližně 500 metrů.
Ruský satelit přitom prováděl cílené manévry, při kterých upravoval svou oběžnou dráhu a pohyboval se v těsné blízkosti zařízení ICEYE. Odborníci upozornili, že takové chování není pro běžné družicové operace typické a může představovat bezpečnostní riziko. Jednou z možných motivací je snaha zastrašit západní společnosti poskytující zpravodajské informace Ukrajině, případně otestovat schopnosti přiblížení k cizím satelitům. Skutečný účel ruských manévrů však zůstává nejasný a nebylo prokázáno, že by došlo k poškození nebo narušení provozu družice ICEYE.
Itálie zároveň podle dostupných informací stanovila omezení pro využívání nově poskytovaných dat. Ukrajinské síly by je měly používat pouze ke sledování území Ukrajiny, včetně oblastí okupovaných Ruskem. Řím údajně nechce, aby družicové snímky sloužily k přípravě úderů na cíle hluboko na ruském území. Přesné podmínky spolupráce ani rozsah zpřístupněných dat však nebyly oficiálně zveřejněny.
Zpřístupnění družicových snímků má být součástí třináctého italského balíčku vojenské pomoci od začátku ruské plnohodnotné invaze v únoru 2022. Ministr obrany Guido Crosetto představil 10. listopadu jeho utajované podrobnosti parlamentnímu výboru COPASIR, který dohlíží na činnost zpravodajských služeb. Většina obsahu balíčku zůstává neveřejná. Podle dřívějších informací agentury Reuters by mohl zahrnovat také protiletadlové střely Aster pro francouzsko-italské systémy SAMP/T, jejich zařazení do nové dodávky však zatím nebylo oficiálně potvrzeno.
Ukrajina přitom dlouhodobě usiluje o zvýšení dostupnosti těchto střel, které jsou důležité pro obranu před ruskými raketovými útoky. Francie a Itálie již v červenci 2026 odsouhlasily licenční výrobu střel Aster 30 přímo na ukrajinském území. Zahájení výroby ve větším měřítku však vyžaduje vybudování potřebných kapacit a může trvat delší dobu. Do té doby bude Kyjev nadále závislý na dodávkách od evropských spojenců. Raket Aster, stejně tak Patriotů je v současné době kritický nedostatek. Výrobce Aster EUROSAM ještě nestihl dostatečně navýšit kapacity a Patrioty byly během konfliktu na Blízkém východě spotřebovány v obrovském množství.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
ŽIVĚ Ruský dron zasáhl panelový dům u Kyjeva. Pod troskami mohou být lidé
Patnáct lidí se podle ukrajinské policie pohřešuje poté, co ruská armáda v noci na neděli zasáhla pětipodlažní panelový dům v obci Dymer severně od Kyjeva. Tři lidé utrpěli zranění a záchranáři z trosek vyprostili tělo mrtvé ženy. Po zásahu dronu v domě vznikl požár a zničené jsou byty od prvního po páté podlaží, popsal ráno šéf vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko.
Sníh brzy zamíří i do nížin. Předpověď říká, kdy máme očekávat bohatou nadílku
Česko se ve čtvrtek může dočkat prvního vydatného sněžení, a to i v nížinách. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) kvůli tomu vydal pro celé území předběžné varování před sněhem a komplikacemi v dopravě. Nejvíc by mělo nasněžit na jihovýchodě země, kde i v nižších polohách může napadnout přes 10 centimetrů. Na možnou nadílku meteorologové v neděli upozornili také na svém profilu na síti X.
Konference o klimatu se rekordně táhne. Kámenem úrazu jsou fosilní paliva
Konference COP31 v neděli překonala rekord v délce trvání klimatických konferencí Organizace spojených národů, píše agentura AFP. Jednání se protáhla o 44 hodin po plánovaném konci, jelikož se zúčastněné země nemohou shodnout na společné deklaraci.
„Takového Procházku nechceme.“ Ve světě atakují Čecha, padají nepříjemné otázky
Tvrdé novozélandské rány, které v tomto roce poslaly k zemi Jiřího Procházku, jsou ve světě smíšených bojových umění interpretovány jednoznačně: jako značný ústup ze slávy českého bojovníka. Zahraniční experti i média po Procházkově katarské porážce s Navajo Stirlingem na jedné straně vyzdvihují minulé Čechovy úspěchy, na druhé ale pokládají nepříjemné otázky.