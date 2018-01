Naděje žije. V Pacifiku dál pátrají po stovce lidí z potopené lodi, o víkendu našli záchranný člun

před 1 hodinou

V oblasti tichomořského ostrovního státu Kiribati dál pátrají po až stovce cestujících z lodi, která před týdnem ztroskotala. Pátrací operace byla obnovena poté, co novozélandští vojáci v neděli našli sedm přeživších v záchranném člunu. Do akce se nyní zapojí i Austrálie a Spojené státy. Loď, která zajišťovala spojení mezi dvěma kiribatskými ostrovy, vyplula 18. ledna a do cíle plavby dlouhé asi 250 kilometrů měla dorazit o dva dny později. Přeživší uvedli, že se ale loď potopila. Podle původních informací vezl trajekt asi 50 pasažérů. Kiribatský prezident ale v pondělí prohlásil, že na lodi bylo pravděpodobně dvakrát tolik lidí. V záchrannému člunu našli tři muže, tři ženy a 14letou dívku.

autor: ČTK

