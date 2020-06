Naděje v boji s covidem-19. Ibuprofen může dostat pacienty z ventilátorů, věří vědci

O nejběžnějším a nejpoužívanějším léku proti bolesti a horečce se v polovině března při nadměrném užívání hovořilo jako o možném riziku. Teď britští vědci zkoumají, jestli se v oblíbené růžové pilulce naopak neskrývá velká naděje v boji s koronavirem.

Ibuprofen je levný, dostupný a mezi lidmi běžně rozšířený. Plicní ventilátory, které potřebují pacienti s těžkým průběhem onemocnění covid-19, byly naopak v době vrcholící epidemie koronaviru v mnoha nemocnicích po světě nedostatkové zboží.

Britští lékaři testují, jestli oblíbená růžová pilulka dokáže vážně nemocným pacientům pomoct natolik, aby je lékaři nemuseli na ventilátor připojovat. Tým sestavený z lékařů londýnské nemocnice Guy's and St Thomas' hospital a univerzity King's College věří, že protizánětlivý lék tlumící bolest dokáže léčit i potíže s dýcháním, které onemocnění covid-19 způsobuje.

Testy na zvířatech zatím ukázaly, že by ibuprofen mohl léčit akutní respirační syndrom. Ten je jednou z hlavních a nejzávažnějších komplikací spojenou s koronavirem. "Nejprve to musíme otestovat, abychom prokázali, jestli výsledky skutečně odpovídají tomu, co očekáváme," cituje britská stanice BBC spoluautora výzkumu, britského profesora Mitulu Methu.

Očekávání jsou poměrně velká. Lékaři doufají, že ibuprofen pomůže těm nejohroženějším pacientům, kteří kvůli těžkému průběhu nemoci museli být hospitalizováni, často i na jednotkách intenzivní péče.

Kdyby levný a snadno dostupný lék mohl u pacientů nahradit plicní ventilátor, ulehčil by nemocnicím v době vrcholící pandemie. Pro země, které nemají v nemocnicích dostatek lékařských přístrojů, by šlo o zlomový lék.

Nejdřív byl zatracován

Ještě před necelými třemi měsíci - v době, kdy se v Evropě pandemie teprve blížila vrcholu - to přitom vypadalo, že ibuprofen čeká opačný osud.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran v březnu varoval, že protizánětlivé léky podobného typu můžou průběh nemoci covid-19 naopak zhoršit. Radil proto, aby lidé, kteří se potýkají s nějakou nemocí a neví, jestli se nenakazili koronavirem, raději tyto léky preventivně nebrali.

"Pokud máte horečku, vezměte si paracetamol. Užívání protizánětlivých léků může být přitěžujícím faktorem," napsal Véran na Twitter.

Jeho tvrzení podpořilo i několik dalších francouzských odborníků a v prestižním lékařském časopisu The Lancet se objevila analýza vlivu léku na průběh nemoci u pacientů, kteří trpí například cukrovkou. Nešlo ale o odbornou studii a obavy pak rozptýlilo až několik odborných institucí, jako je například Evropská léková agentura, tedy hlavní evropský úřad na regulaci léčiv.