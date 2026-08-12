Naděje byla skoro ztracená, pak se stal zázrak. Dva dny po zemětřesení našli v troskách živou ženu

Téměř dva dny po silném pondělním zemětřesení, které zabilo na dvě stovky lidí, se v Kolumbii podařilo z trosek jednoho z domů vyprostit živou ženu. Pátrání po dalších přeživších na západě jihoamerické země pokračuje, naděje na nalezení živých lidí se však s každou hodinou snižuje.
Zatímco v úterý večer agentury informovaly na základě údajů samosprávných celků o 240 mrtvých, ve středu AFP revidovala údaj o počtu obětí na 216. AP píše o 181 mrtvých, o nichž v úterý hovořil prezident Abelardo de la Espriella. Počty pohřešovaných se u různých zdrojů rozcházejí od několika stovek až po několik tisíc.
V noci na středu vytáhli záchranáři z trosek zničeného domu ve městě Pereira dvaatřicetiletou Danielu Lagovou. „Už jsme ztráceli naději, když nám zavolali,“ řekla její matka. Dceru podle ní pomohl objevit jeden z přeživších sousedů, který v ruinách domu zaslechl její volání o pomoc. Doma na ni čeká dvanáctiletý syn, dodala šťastná žena.
Záchranné práce dnes pokračují s velkým nasazením, neboť podle expertů je pásmo 48 až 72 hodin od katastrofy hraničním obdobím, kdy lze najít v troskách živé lidi. Jen výjimečně se to stává i později, když mají přístup k tekutinám či jídlu.
Do Kolumbie mezitím směřuje pomoc z okolních zemí i ze světa. Podporu již přislíbily Brazílie, Peru, Ekvádor, Mexiko, Spojené státy nebo Japonsko. Evropská unie na pomoc Kolumbii vyčlení dva miliony eur (49 milionů korun), uvedla ve středu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Dorazí záchranáři ze zahraničí
Kolumbijský viceprezident José Manuel Restrepo v úterý podle agentury EFE uvedl, že Bogotá již dostala od mezinárodních subjektů nabídku pomoci ve výši 1,3 miliardy dolarů (27 miliard korun). Ze zahraničí podle něho dorazí pátrací týmy, humanitární pomoc i finance na rekonstrukci zasažených oblastí.
Zemětřesení o síle 7,4 stupně postihlo oblast v pondělí v 07:34 místního času (14:34 SELČ). Ohnisko bylo v hloubce 110 kilometrů, uvedlo evropské středisko EMSC. Otřesy byly cítit i v Ekvádoru, v Panamě a také ve Venezuele, kterou v červnu zasáhla dvě zemětřesení, jež si vyžádala přes šest tisíc obětí.
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