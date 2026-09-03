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Zahraničí

Nad Tichým oceánem se sešly tři mohutné hurikány zároveň, může za to El Niño

ČTK
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Tři hurikány se ve čtvrtek pohybují nad Tichým oceánem. Jde o vzácný jev, který vědci připisují oteplení mořské vody způsobenému mimořádně silným jevem El Niño, informovala agentura AFP.

Tropical Weather
Družicový snímek ukazuje tři bouře v Tichém oceánu - hurikány Lowell, Karina a Marie.Foto: AP – Uncredited
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Tropická bouře Marie zesílila natolik, že se ve středu pozdě večer asi 600 kilometrů od pobřeží západomexického státu Baja California Sur proměnila v hurikán, uvedlo americké Národní centrum pro hurikány (NHC). Do pátku by tento hurikán měl podle předpovědí NHC ještě zesílit.

Hurikán Marie se připojil k hurikánům čtvrté kategorie Lowell a Karina, které se oba už pohybují západním směrem přes Tichý oceán. „Výskyt tří hurikánů je rozhodně vzácný,“ řekla AFP Julia Coleová, klimatoložka z Michiganské univerzity.

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„Oteplení způsobené jevem El Niño vytváří podmínky příznivé pro vznik těchto bouří. Když je tropický Tichý oceán teplejší než obvykle, pozorujeme nárůst počtu silných bouří,“ dodala.

Lowell se ve středu večer nacházel něco málo přes 700 kilometrů jižně od Hilo na Havaji a podle NHC by měl ještě několik dní zůstat silným hurikánem. Na Havaji by mohl hurikán zvednout vysoké vlny, uvedl NHC s tím, že jsou dlouhodobé předpovědi dráhy a intenzity tohoto hurikánu „méně jisté než obvykle“.

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Havaj se stále zotavuje z následků hurikánu Lala, který minulý měsíc těsně minul jižní část Velkého ostrova, na který přinesl ničivý vítr a prudké bleskové povodně.

Hurikán Karina podle NHC při svém postupu na severozápad mírně ztratil na síle, ale v příštích dnech by měl zůstat hurikánem.

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Teplé vody dodávají bouřím energii a vliv jevu El Niño na atmosféru hurikány zesiluje. „Klimatický systém se za posledních dvacet let skutečně oteplil,“ potvrdil AFP Benjamin Kirtman z Univerzity v Miami a zdůraznil, že teplota povrchové vody už dosahuje téměř rekordních hodnot.

Podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) má letošní jev El Niño šanci 69 procent, že bude historicky nejintenzivnější. Už teď způsobuje extrémní meteorologické jevy po celém světě, a to i přesto, že by svého vrcholu měl dosáhnout až kolem listopadu.

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Tento klimatický jev, který se vyskytuje každých dva až sedm let, nastává, když východní větry, které za normálních okolností zadržují teplé vody v západní části Tichého oceánu, dočasně zeslábnou. Teplejší voda pak vystoupí na povrch a pohybuje se směrem na východ, napsala AFP.

Pokud se povrchové teploty několik měsíců drží nad normálem, způsobuje to v dané oblasti častější bouře, což má dopad na celou zemskou atmosféru. Klima se na některých místech stává teplejším a sušším, na jiných zase chladnějším a vlhčím.

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