Nabízíte nacionalismus a válku, vmetl Le Penové Macron. Nejvíc diváků nakonec přesvědčil Mélenchon

Paříž - Ostře sledovanou prezidentskou debatu ovládl kandidát krajní levice Jean-Luc Mélenchon. Jeho výkon v diskuzním maratonu ohodnotilo coby nejpřesvědčivější na 25 procent Francouzů. Na druhém místě podle průzkumu společnosti Elabe pro televizi BFM TV skončil centrista Emmanuel Macron s 21 procenty, třetí pak kandidát republikánů Francois Fillon.

Šéfku euroskeptické a protiimigrační Národní fronty Marine Le Penovou pak v průzkumu vidělo jako nejpřesvědčivější 11 procent Francouzů.

V prezidentské debatě se tentokrát střetlo hned 11 kandidátů, kteří usilují o post francouzského prezidenta. Přímý přenos se několikrát zvrhl v překřikování mezi jednotlivými kandidáty. Moderátorky jen stěží udržely situaci pod kontrolou.

Velké vášně vyvolala problematika evropské integrace, kdy Macron ostře zaútočil na euroskeptickou Le Penovou.

Nejdřív klid, poté překřikování

Večer začal poklidně. Každý z 11 kandidátů představil sebe a hlavně svůj program.

V tomto počtu se před televizními obrazovkami střetli vůbec poprvé, první debata se totiž omezila pouze na pět nejsilnějších kandidátů - tedy centristu Emmanuela Macrona, šéfku protiimigrační a euroskeptické Národní fronty Marine Le Penovou, republikána Francoise Fillona, socialistu Benoita Hamona a konečně krajně levicového Jeana-Luca Mélenchona.

V úterní debatě působil Francois Fillon rozvážně, na rozdíl od svých rivalů nikoho příliš neosočoval, ani nepřerušoval.

Naopak bojovně a energicky působil krajně levicový politik Jean-Luc Mélenchon, který se v průzkumech veřejného mínění dotahuje právě na Fillona. Mélenchonovi se současně podařilo udržet si humor a pohotově reagovat.

Marine Le Penová debaty využila, aby vysvětlila a zdůraznila svůj program. Vyslovila se například pro zdanění zahraničních pracovníků, nebo proti dohodám o volném obchodu. "Dohody jako je CETA (mezi EU s Kanadou) nebo TTIP (zatím neuzavřená smlouva s USA) nás zabijí," uvedla. Opět se vyzvala k obnovení hranic a rozpuštění Schengenu.

Macron se znovu stal terčem mnoha slovních útoků. Udržel ale klid, několikrát velmi ostře napadl hlavně Le Penovou.

Zůstat nebo odejít?

Kandidáti se střetli nad otázkou Evropské unie. Výrazný byl rozpor mezi euroskeptickými kandidáty a zastánci evropské integrace. Právě v tuto chvíli se debata změnila v překřikovaní.

"Program, který navrhujete, povede k snížení kupní síly obyvatel. To, co navrhujete, je hospodářská válka, to je nacionalismus. A nacionalismus, to je válka. Já pocházím z regionu, který je plný hřbitovů," zaútočil na Le Penovou Macron, jenž vyrostl v regionu Somme, kde se odehrála jedna z nejkrvavějších bitev první světové války. "Oh la la," reagovala Le Penová.

"Debata o Evropě jen odvrací pozornost. Když jste špatně placeni, je jedno jestli je to v eurech nebo ve francích, je to stejné," kontrolovala pak krajně levicová Nathalie Arthaudová.

Debata se vyostřila i v druhé části, kdy kandidáti hovořili o terorismu a bezpečnosti. "Francie je univerzitou pro džihádisty," prohlásila Le Penová. To si vysloužilo nesouhlasná slova od kandidáta socialistů Hamona.

Prezidentské debaty jsou velmi sledované

Prezidentské debaty jsou ve Francii ostře sledované. Letošní volby považují mnozí analytici za jedny z nejhůře předvídatelných - charakterizují je četné skandály a nečekané obraty.

Podle posledních průzkumů zhruba 40 procent Francouzů se stále ještě nerozhodlo, komu dají svůj hlas. A právě podobné televizní debaty mohou rozhodnout a zamíchat kartami před prvním kolem.

Průzkumy zatím ukazují, že do druhého kola postoupí Macron a Le Penová, kteří by měli shodně dostat 25 až 26 procent. Třetí je Fillon se zhruba 17 procenty, zatímco Mélenchona by volilo asi 16 procent.

První kolo se koná už 23. dubna. Dva nejsilnější kandidáti se pak o Elysejský palác střetnou ještě v druhém kole, které je naplánované na 7. května.

Bude další debata?

První televizní debatu, které zúčastnilo jen pět nejsilnějších kandidátů, u televizních obrazovek shlédlo téměř deset milionu lidí. Tehdy zabodoval Emmanuel Macron, kterého za nejpřesvědčivějšího označilo 29 procent Francouzů.

Kandidáty ještě čeká třetí debata. Ta by se měla odehrát 20. dubna, tedy pouhé tři dny před prvním kolem.

S tímto datem kvůli tomu mnozí nesouhlasí. Kritizoval jak jak Macron tak i Mélenchon. Hrozí, že na poslední debatu nedorazí.

autor: Simone Radačičová

