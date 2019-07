Německý soud poprvé poslal za mříže ženu, která působila v hnutí Islámský stát

Aktualizováno před 55 minutami

Na pět let poslal Vrchní zemský soud ve Stuttgartu do vězení 32letou Němku za členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS). Policie Sabinu S. zadržela loni v létě v Baden-Badenu při návratu do Německa. Podle státního zastupitelství jde o první případ, kdy soud rozhodl o vině ženy, jež působila v řadách hnutí Islámský stát.

Sabine S. na několika internetových blozích podle obžaloby vychvalovala život s organizací Islámský stát. Cílem bylo nalákat co nejvíce lidí, aby přijeli do krizových oblastí a přidali se k islamistům. Ona sama žila od konce roku 2013 do srpna 2017 v Sýrii a v Iráku. Podle spolkového státního zastupitelství se nedlouho po příjezdu do Sýrie provdala za jednoho z bojovníků IS, kterého do té doby neznala. Spolu s ním pak žila a vedla jeho domácnost. Podle soudu se Sabine S. zcela podřídila vůli IS a od manžela dostala pistoli, kterou nosila i mimo domov, aby se mohla bránit. Zúčastnila se i střeleckého výcviku. Později se přesunuli do Iráku, kde její muž v roce 2016 padl v boji. V září 2017 ji spolu s dalšími manželkami bojovníků IS zajaly kurdské jednotky, do Německa se vrátila loni v dubnu. Během soudního řízení ve Stuttgartu se čtyřnásobná matka teroristické organizace zřekla, uvedla DPA. Od odsuzujícího verdiktu ji to neuchránilo. Spolkové státní zastupitelství podrobně doložilo její život na Blízkém východě, stejně jako extremistické příspěvky a články na internetu. V Mnichově ve stejný den pokračoval proces s jinou Němkou, která také působila v řadách IS. Je obžalovaná z vraždy a z válečných zločinů. Podle žalobců nese odpovědnost za smrt pětileté jezídské dívky. Přihlížela prý tomu, jak holčička přivázaná na slunci zemřela žízní.