Na zemi, na moři i ve vzduchu. Německo vyvíjí vlastní laserové zbraně

Německý Spolkový úřad pro vybavení, informační technologie a využívání Bundeswehru (BAINB) podepsal smlouvu s německou zbrojovkou Rheinmetall a evropským zbrojním konsorciem MBDA. Obě zbrojovky se v ní zavázaly k výrobě a dodání vysoce výkonných laserů pro německé námořnictvo.
Pro účely vývoje a dodání laseru vznikne společný podnik MBDA a Rheinmetall. Podle prohlášení MBDA má k operačnímu nasazení laseru dojít v roce 2029.
Kontrakt pokrývá vývoj laseru pro potřeby německého spolkového námořnictva včetně příslušného softwaru. Smlouva také klade patřičný důraz na zapojení německých subdodavatelů do projektu s cílem chránit národní suverenitu a dodavatelských řetězců v případě krize.
„Laserový systém společností MBDA a Rheinmetall (…) splňuje technologické požadavky Bundeswehru a výrazně posílí obranné schopnosti německého námořnictva proti vzdušným, námořním i pozemním cílům,“ uvedl o víkendu Thomas Gottschild, viceprezident MBDA pro strategii.
„Kontejnerizovaný laser bude navíc nákladově efektivní pro zabezpečení přístavů a další aplikace,“ dodal Gottschild.
Samotný systém je vyvíjen přesně podle požadavků a potřeb německého námořnictva. Letos v březnu byl laser předveden vysoce postaveným důstojníkům a členům německé vlády. Samotný prototyp laserové zbraně se již nachází na palubě německé fregaty Sachsen (Sasko).
Prototyp během posledního roku vypálil více než tisícovku výstřelů, během kterých dokázal úspěšně zasáhnout pozemní, námořní i vzdušné cíle. Díky mimořádné síle a energii paprsku je možné cíle zasáhnout velmi rychle s mimořádnou precizností. Samotný paprsek koncentruje svoji energii do plochy několika centimetrů.
Zajímavostí je, že Velká Británie momentálně také vyvíjí vlastní laserový paprsek pod názvem DragonFire, který má být umístěn na palubě torpédoborců Type45. Velikou výhodou paprsku je velmi nízká cena za jeden výstřel, která se pohybuje okolo deseti liber (280 korun), což je neporovnatelné s mimořádně drahými raketami typu Patriot, jejichž cenovka se pohybuje okolo tří milionů dolarů za kus (cca 67 milionů korun).
Momentálně jedinou zemí, která má plně funkční laserový paprsek, je Izrael. Izraelské obranné síly používají laser k sestřelování dronů a levných raket, které odpaluje teroristické hnutí Hizballáh z jihu Libanonu.
Zdroj : MBDA
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