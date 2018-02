Na závěrečný ceremoniál olympiády přijela kontroverzní delegace z KLDR, zúčastní se i Trumpova dcera

před 5 hodinami

Severokorejskou delegaci vede generál, který je obviňován, že nechal potopit jihokorejskou válečnou loď.

Soul - Do Jižní Koreje v neděli přicestovala vysoká severokorejská politická delegace, která se zúčastní závěrečného ceremoniálu olympijských her v Pchjongčchangu. Vede ji generál, který je obviňován, že nechal potopit jihokorejskou válečnou loď. Při tom v roce 2010 zahynulo 46 členů jihokorejského námořnictva. Slavnostnímu zakončení her bude přihlížet také dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka.

Osmičlenná politická delegace z KLDR, v čele s generálem Kim Jong-čcholem, překročila přísně střeženou demilitarizovanou zónu, která odděluje oba korejské státy, oznámilo podle agentury AFP v noci na dnešek SEČ jihokorejské ministerstvo pro sjednocení.

Zpravodajský server BBC News uvedl, že proti návštěvě generála demonstrovala z hranice skupina příbuzných obětí, které zahynuly na palubě potopeného plavidla, a poslanci z řad jihokorejské konzervativní opozice. Protestující se snažili zabránit cestě generála na jihokorejské území.

Místopředseda ústředního výboru Korejské strany práce Kim Jong-čchol je pověřený agendou kolem vztahů mezi oběma Korejemi a v minulosti byl šéfem vojenské rozvědky, kterou Soul viní z toho, že v roce 2010 nechala torpédovat jihokorejskou korvetu Čchonan s 46 námořníky na palubě. KLDR svůj podíl na tragédii popírá. V témže roce údajně Kim Jong-čchol naplánoval také ostřelování jihokorejského ostrova Jonpchjong, které si vyžádalo čtyři jihokorejské oběti.

Spojené státy a Jižní Korea zařadily Kim Jong-čchola na černou listinu za jeho podporu severokorejského jaderného a raketového zbrojního programu. Jihokorejská vláda ale v pátek oznámila, že návštěvu Kim Jong-čchola schválila ve snaze dosáhnout míru na Korejském poloostrově a zlepšení mezikorejských vztahů.

Ivanka Trumpová je v Jižní Koreji od pátku a během svého pobytu se již sešla s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Setkat se se severokorejskými činiteli v plánu nemá.