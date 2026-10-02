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Zahraničí

Na západě Německa zadrželi tři muže, podle policie chystali atentát

ČTK
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Tři muže podezřelé z plánování teroristického útoku zadržela policie na západě Německa. Agentura DPA v pátek uvedla, že měli blízko k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Policisté je sledovali už od začátku roku. Zasáhnout se rozhodli, protože vzrostlo riziko, že trojice plány na útok uskuteční. Dva ze zadržených později policie propustila na svobodu.

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Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Podle zdrojů agentury DPA jsou zadrženými 33letý Němec, který konvertoval k islámu, a dva Syřané ve věku 20 a 24 let.

Zemská tajná služba spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko je začala sledovat na začátku roku. Nyní zasáhla, protože podle ní čím dál více hrozilo, že své plány na spáchání teroristického útoku uskuteční. Oba Syřany policisté v pátek propustili na svobodu, německý občan zůstává ve vazbě.

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Trojice zadržená ve městech Unna a Hagen poblíž Dortmundu měla podle vyšetřovatelů blízko k Islámskému státu.

Ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul řekl, že se muži „ztratili ve fantaziích o teroristickém útoku a mysleli si, že jsou neviditelní“. „Náš úřad na ochranu ústavy ale vidí více, než by jim bylo milé, a naše policie zasáhne dříve, než by mohli oni,“ dodal.

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