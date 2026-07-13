Devět lidí zemřelo po sesuvu na skládce v Indii

Na západě Indie zemřelo minulý týden devět zaměstnanců spalovny odpadů, na něž se kvůli přívalovým dešťům sesunula obří skládka. S odvoláním na sdělení firmy to v pondělí napsala agentura AFP. Provoz závodu je až do odvolání pozastaven.
Neštěstí se stalo minulou středu nedaleko města Púne, které se nachází v indickém státě Maháráštra. Hora odpadu určeného ke spalování za účelem výroby elektřiny se tehdy zřítila na budovu, uvedla společnost Antony Waste Handling Cell. Z 23 zasypaných osob bylo devět vyproštěno mrtvých a další tři zůstávají v nemocnici. O zbylých lidech se média zatím nezmiňují.
„Incident způsobily nepřetržité deště, které destabilizovaly skládku s tisíci tunami odpadu a poškodily konstrukci budovy,“ dodala společnost.
V Indii jsou během monzunového období, které trvá od června do září, povodně a sesuvy půdy časté. Jejich intenzitu a četnost podle vědců zvyšuje globální oteplování.
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