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Zahraničí

Devět lidí zemřelo po sesuvu na skládce v Indii

ČTK

Na západě Indie zemřelo minulý týden devět zaměstnanců spalovny odpadů, na něž se kvůli přívalovým dešťům sesunula obří skládka. S odvoláním na sdělení firmy to v pondělí napsala agentura AFP. Provoz závodu je až do odvolání pozastaven.

Pracovníci na skládkách třídí odpad a sbírají recyklovatelné materiály. Jsou vystaveni ostrým předmětům, toxickým látkám a biologickým rizikům, například nakažlivým nemocem. Pracují v nesnesitelném zápachu a často v horku nebo dešti. Skládka na předměstí srílanského Kolomba, 20. dubna 2017.
ilustrační fotoFoto: Profimedia.cz
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Neštěstí se stalo minulou středu nedaleko města Púne, které se nachází v indickém státě Maháráštra. Hora odpadu určeného ke spalování za účelem výroby elektřiny se tehdy zřítila na budovu, uvedla společnost Antony Waste Handling Cell. Z 23 zasypaných osob bylo devět vyproštěno mrtvých a další tři zůstávají v nemocnici. O zbylých lidech se média zatím nezmiňují.

„Incident způsobily nepřetržité deště, které destabilizovaly skládku s tisíci tunami odpadu a poškodily konstrukci budovy,“ dodala společnost.

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