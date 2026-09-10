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Zahraničí

Na východě Švýcarska havaroval autobus, podle policie zemřelo několik lidí

ČTK
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Při nehodě autobusu na východě Švýcarska ve čtvrtek zemřelo vícero lidí. Na síti X to bez upřesnění oznámila policie kantonu Graubünden, kde se nehoda stala. Podle portálu Blick cestu autobusu organizovala jistá nizozemská společnost. Zveřejněné fotografie ukazují autokar mimo silnici převrácený na bok.

Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Ilustrační snímek.Foto: Shutterstock
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"Při nehodě turistického autobusu v Susch zemřelo několik lidí. Několik lidí bylo také zraněno," uvedla policie kantonu Graubünden. Poznamenala, že nehoda se stala mezi obcemi Susch a Zernez na východě zmíněného kantonu nedaleko hranic s Rakouskem a Itálií.

Blick napsal, že autobusem cestovala 48členná skupina. Portál rovněž uvedl, že na místě vedle sanitek zasahovalo i pět helikoptér.

Agentura Keystone-SDA uvedla, že policejní mluvčí se nevyjádřil k tomu, zda se havárie týká jen autobusu, nebo zda do ní byla zapojena i další vozidla. Známé nejsou ani okolnosti nehody.

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