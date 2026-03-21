Na veřejnosti se objevil Zelenského muž, kterého smetl korupční skandál. Doprovázel slavného herce

V souvislosti s návštěvou amerického herce Seana Penna na Ukrajině se po měsících na veřejnosti objevil kdysi mocný muž. Andrije Jermaka na podzim z předních pozic smetl korupční skandál. Prohlásil tehdy, že zamíří na frontu. Nyní při návštěvě doprovázel známého umělce.
„Andrij Jermak sice není ukrajinským prezidentem, často se však chová, jako by jím byl,“ popisoval ještě loni v létě deník Financial Times muže, kterého někteří označovali jako šedou eminenci stojící za prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Oficiálně byl Jermak vedoucím kanceláře prezidenta Ukrajiny. Šlo však o silného zákulisního hráče, který řídil třeba i diplomatická jednání. Evropské státy s ním koordinovaly vojenskou a finanční pomoc.
Jermak měl pod palcem i výměnu vězňů s Moskvou nebo návrat unesených ukrajinských dětí. Když v roce 2019 proběhla velká výměna zajatců převážně z Donbasu a na kyjevském letišti s navrátilci přistálo letadlo z Moskvy, jako první z něj vystoupil právě Jermak.
Jeho výsadní postavení mezi čelnými představiteli země dospělo ke konci loni na podzim. Tehdy do jeho domova v Kyjevě vtrhli představitelé Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny. Vyšetřovalo se „výpalné“, které některým úředníkům údajně platili manažeři z energetického sektoru, aby jejich firmy dostaly zakázky.
Jermak dosud nebyl z ničeho obviněn. Hned po razii ale rezignoval na svou funkci a prohlásil, že odchází bojovat proti Rusku do prvních linií. „Jdu na frontu a jsem připraven na jakoukoliv odvetu. Jsem upřímný a slušný člověk,“ uvedl tehdy. Dlouho ale nebylo jisté, zda svými slovy myslel, že se přidává k ukrajinské armádě.
Ukrajinští novináři nyní popsali, co dříve mocný muž v současnosti dělá. Jermak se totiž objevil v souvislosti s návštěvou amerického herce Seana Penna. Ten se na Ukrajinu před několika dny vydal v době, kdy si Hollywood předával Oscary. A to přesto, že měl obdržet svou třetí sošku, tentokrát za vedlejší roli důstojníka Stevena Lockjawa ve filmu Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona.
Penn ale na Ukrajině dostal obdobné ocenění. Ukrajinští představitelé mu zde za podporu napadené země předali symbolickou verzi Oscara. Daly mu ji ukrajinské železnice Ukrzaliznycja, které uvedly, že ji nechaly vyrobit z oceli vagónu poškozeného ruským útokem.
Známý stoupenec Ukrajiny v Hollywoodu navštívil zemi už několikrát od začátku rozsáhlé ruské invaze v roce 2022. V roce 2023 spolurežíroval dokument o prezidentovi Volodymyru Zelenském. Během rozhovorů, v nichž se zamýšleli nad prvními měsíci invaze na Ukrajinu, mezi Pennem a Zelenským vzniklo to, co oba popsali jako hluboké přátelství.
Nyní Penna při návštěvě doprovázel právě Jermak. Herce zavedl například k bojové jednotce 157. samostatné mechanizované brigády, která se nachází v Doněckém směru.
Kromě doprovodu celebrit má Jermak také stálé své zaměstnání, protože si obnovil právo vykonávat advokacii.