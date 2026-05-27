Na účtu ani jeden dolar. Trumpův velkolepý projekt je totálně na dně

Americký prezident Donald Trump popsal jím založenou Radu míru jako jednu z nejvýznamnějších mezinárodních organizací, jaké kdy vznikly. Prvním velkým úkolem bylo vybrat miliardy dolarů a koordinovat „obnovu Gazy“, k čemuž organizace získala i mandát OSN. Více než čtyři měsíce od slavnostního ustanovení této organizace však oficiální fond stále zeje prázdnotou a k „obnově Gazy“ nedochází.
Státy, které se staly členy organizace, původně pro Pásmo Gazy přislíbily sedm miliard dolarů (kolem 147 miliard korun) a Trump slíbil dalších deset miliard dolarů (kolem 210 miliard korun) z amerických prostředků.
Oficiální finanční fond rady zřízený Světovou bankou a podpořený OSN však dosud neobdržel od dárců žádné prostředky, uvedly pro britský list Financial Times (FT) čtyři osoby obeznámené se situací. „Na účet nebyl vložen ani jediný dolar,“ cituje list jeden ze svých zdrojů.
Trumpův poradce pro Blízký východ a zároveň prezidentův zeť Jared Kushner představil vizi obnovy Pásma Gazy letos v lednu v Davosu. Podle jeho tehdejšího vyjádření by se ze zdevastovaného území mohlo teoreticky „během tří let“ stát místo plné elegantních mrakodrapů, čistého a turisticky atraktivního pobřeží s nejmodernějším přístavem. Média tuto vizi překřtila na „riviéru Blízkého východu“ a dočkala se řady satirických komentářů i videí. Jedno z těchto videí sdílel i Donald Trump.
Podle mluvčího Rady míru organizace určité příspěvky obdržela. K tomu podle něj ale využívá svůj bankovní účet u JPMorgan Chase. Na rozdíl od oficiálního fondu se ale na tento účet nevztahují žádné nezávislé požadavky na transparentnost.
Zatímco Světová banka musí o finanční situaci fondu informovat přispěvatele i členy rady, pro účet u JPMorgan takové povinnosti neplatí. Není proto známo, kolik peněz na účet přišlo ani jak jsou prostředky využívány.
Představitel rady pro FT dodal, že rada „předloží své finanční výkazy“ vlastní výkonné radě, složené z představitelů Trumpovy administrativy a dalších poradců, „ve chvíli, kterou uzná za vhodnou“.
Obavy z možné neprůhlednosti rady a nejasností kolem jejího účelu vyjadřují i američtí zákonodárci. Ti tlačí na Trumpovu administrativu, aby poskytla více informací o radě, jejím fungování a právním statusu. Někteří zpochybňují, zda rada vůbec splňuje právní podmínky pro to, aby mohla přijímat americké finance, píše list. Trumpovy plány jsou přitom na očekávaném americkém financování silně závislé.
Další komplikací je i pozastavení prostředků z amerického ministerstva zahraničí. To přitom původně přislíbilo 50 milionů dolarů (zhruba jednu miliardu korun) na provoz. Podle informací FT americké ministerstvo požaduje po radě nejprve zavedení finančních kontrolních mechanismů, aby byla způsobilá k přijímání amerických peněz.
Co se týče samotné „obnovy Gazy“, Trump po vyhlášení příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás představil ambiciózní vícefázový plán zahrnující odzbrojení Hamásu, stažení izraelských sil a obnovu palestinské enklávy.
V žádné z těchto tří klíčových oblastí však podle FT nedošlo k pokroku. Dvě osoby obeznámené s plánováním poválečné Gazy podle listu uvedly, že na obnovu palestinské enklávy nebyl dosud vynaložen „ani jediný americký dolar“. Podle zdrojů FT navíc „naprostý nedostatek financí neumožňuje v terénu cokoliv realizovat“.
Rada míru je mezinárodní organizace navržená Donaldem Trumpem v roce 2025 a ustavená v lednu 2026. Původně měla sloužit jako nástroj k ukončení války mezi Izraelem a Hamásem. Podle kritiků však působí spíše jako americká snaha obejít tradiční multilaterální instituce, zejména Radu bezpečnosti OSN. Činnost rady centrálně řídí předseda s rozhodovací pravomocí, kterým je Donald Trump. Ten je zároveň jako prezident Spojených států i členem rady.
Mohlo by vás zajímat: „Svlékli nás do plavek a zkopali.“ Aktivisté z humanitární flotily si stěžují na ponižování a násilí
„Málem jsem zmrznul,“ postěžoval si ruský duchovní na českou celu. Bylo 32 stupňů
„Neustále jsem se musel pohybovat, abych nezmrzl. Situaci navíc zhoršoval nedostatek jídla,“ postěžoval si nakrátko zadržený metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion na špatné podmínky v policejní cele. Česko přitom zažívá nezvykle teplý závěr května. V neděli, což byl den Ilarionova zadržení, padly na téměř dvou třetinách stanic v Česku teplotní rekordy.
Ruské banky vyzbrojí zaměstnance a budou odrážet drony, náklady si ale zaplatí samy
Dolní komora ruského parlamentu přijala návrh zákona, který povoluje centrální bance a dalším finančním institucím včetně místní největší banky Sberbank přímo odrážet útočící drony. Informovala o tom agentura Reuters nebo server RBK, podle něhož zákon nyní zamíří do horní komory parlamentu a poté k podpisu prezidenta. Bezpilotní letouny posílá do Ruska Ukrajina, která se brání ruské invazi.
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO).
V čele Hamásu vydržel týden. Izraelci ukázali likvidaci "viníka teroru"
Bombovým útokem na budovu v Gaze měl Izrael zlikvidovat posledního šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Muhammad Úda byl prý do funkce jmenován teprve minulý týden, po zabití předchozího velitele. Spolu s ním měli při útoku zemřít další tři lidé.
Američané, kteří přišli do kontaktu s ebolou, se budou léčit v sousední Keni
Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, plánuje vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa posílat do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států k pozorování a léčbě ve specializovaných zařízeních.