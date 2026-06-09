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Zahraničí

„Na to musíme odpovědět.“ Íránci sestřelili americký vrtulník Apache, oznámil Trump

ČTK

Írán v noci na dnešek sestřelil americký vrtulník Apache a Spojené státy na to budou muset odpovědět, uvedl dnes na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Oba piloti stroje jsou podle něj v pořádku.

Apache helikoptéra
Apache helikoptéraFoto: Reuters
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„Právě mě naše skvělá armáda informovala, že Íránci uplynulou noc sestřelili jeden z našich vysoce vyspělých vrtulníků Apache, když hlídkoval nad Hormuzským průlivem,“ napsal americký prezident. Navzdory tomu, že piloti jsou nezraněni, podle něj Spojené státy na útok nezbytně musí reagovat.

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Po zřícení helikoptéry, k němuž došlo kolem 03:30 místního času (01:30 SELČ), přežili podle agentury AP oba piloti zhruba dvě hodiny ve vodě, než je zachránilo na dálku řízené plavidlo. Byl to první takovýto mořský zásah americké armády v historii.

Válku koncem února rozpoutaly Izrael a Spojené státy útoky na Írán, který odpověděl údery na americké základny a na země v regionu a také uzavírkou Hormuzského průlivu, jímž za běžných okolností proudí 20 procent světových dodávek ropy.

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