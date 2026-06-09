„Na to musíme odpovědět.“ Íránci sestřelili americký vrtulník Apache, oznámil Trump

Írán v noci na dnešek sestřelil americký vrtulník Apache a Spojené státy na to budou muset odpovědět, uvedl dnes na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Oba piloti stroje jsou podle něj v pořádku.
„Právě mě naše skvělá armáda informovala, že Íránci uplynulou noc sestřelili jeden z našich vysoce vyspělých vrtulníků Apache, když hlídkoval nad Hormuzským průlivem,“ napsal americký prezident. Navzdory tomu, že piloti jsou nezraněni, podle něj Spojené státy na útok nezbytně musí reagovat.
Po zřícení helikoptéry, k němuž došlo kolem 03:30 místního času (01:30 SELČ), přežili podle agentury AP oba piloti zhruba dvě hodiny ve vodě, než je zachránilo na dálku řízené plavidlo. Byl to první takovýto mořský zásah americké armády v historii.
Válku koncem února rozpoutaly Izrael a Spojené státy útoky na Írán, který odpověděl údery na americké základny a na země v regionu a také uzavírkou Hormuzského průlivu, jímž za běžných okolností proudí 20 procent světových dodávek ropy.
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