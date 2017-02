Na tiskovku Bílého domu nepustili novináře z CNN, New York Times a dalších významných médií

AKTUALIZOVÁNO před 44 minutami

Bílý dům v pátek zakázal zpravodajům několika významných amerických médií vstup na tiskovou konferenci prezidentského mluvčího Seana Spicera. Oznámil to list The New York Times. Podle amerického deníku jde o událost, která je ve vztazích mezi kanceláří prezidenta USA a médii zcela mimořádná. Vstup nebyl umožněn kromě korespondenta newyorského deníku ani zpravodajům CNN, listu The Los Angeles Times a zpravodajského serveru Politico. Na protest proti postihu kolegů se odmítli zúčastnit tiskové konference reportéři časopisu Time a tiskové agentury AP. Přístup byl naopak umožněn zpravodaji krajně pravicového serveru Breitbart News, jehož bývalý šéf Steve Bannon je hlavním stratégem Bílého domu.

autor: ČTK