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Na takový tón nebyl Putin zvyklý. Prezident postsovětské země mu udělil lekci

Na takový tón nebyl Putin zvyklý. Prezident postsovětské země mu udělil lekci

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Mělo to být primárně o bilaterálním obchodu, investicích a jaderné energetice. Kazašský prezident Kasym-Žomart Kemeluly Tokajev ale na Fóru meziregionální spolupráce v Omsku vytáhl téma Ukrajiny. Když mluvil o potřebě ukončit válku a o tom, že mu není jasné, proč vlastně Putin válčí, ruský prezident viditelně trpěl.

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Už jedna z úvodních vět ruského prezidenta zřejmě nepotěšila. „My jsme se k ukrajinskému lidu, k jeho kultuře a jazyku vždy chovali s úctou,“ pronesl Kasym Tokajev. Jenže to byl teprve začátek.

„Povaha tohoto konfliktu není mnohým, včetně nás, zcela jasná,“ řekl kazašský prezident a zmínil válku Arménie s Ázerbájdžánem. „Tam nám byly podstata tohoto konfliktu i jeho původ naprosto jasné. Ten sahal hluboko do historie. Ale zde je to velmi obtížné pochopit,“ řekl.

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To už byl Putin viditelně a nediplomaticky otrávený, když si Tokajev přisadil: „Možná nastal čas tento konflikt už zmrazit.“ Putinovi to jen trochu „osladil“ lichotkou, že „během setkání v Anchorage na Aljašce prokázal maximum diplomatické flexibility“.

Není to ovšem první případ, kdy Putina kazašský lídr rozčílil. V červnu 2022 na ekonomickém fóru v Petrohradě přímo vedle Putina před kamerami prohlásil, že Kazachstán neuznává samozvané donbaské republiky (DLR a LLR) a označil je za „kvazistáty“. Tokajev navíc odmítl převzít ruské státní vyznamenání.

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Komolení jména

Putin, který si potrpí na to, že své oponenty rád veřejně shazuje, reagoval po svém – „zapomínáním“ a komolením jeho jména. Správně se kazašský prezident jmenuje Kasym-Žomart Kemelevič Tokajev. Putin ho na tiskových konferencích opakovaně oslovil jako „Kemel Žomartovič“ nebo „Kasym Žomartovič Kemelevič“. Naposledy letos v květnu 2026 během návštěvy Astany ho Putin z papíru oslovil jako „vážený Sargane Kemeleviči“.

Tokajev si to nenechal líbit. V listopadu 2023, když Putin dorazil do Astany a ve svém projevu opět zkomolil Tokajevovo jméno, Tokajev kontroval. Když si vzal slovo, začal mluvit výhradně kazašsky. Ruská delegace včetně Putina a Lavrova nerozuměla ani slovo a musela zmateně sahat po sluchátkách se synchronním překladem. Tokajev přitom ovládá ruštinu naprosto dokonale. Byl to jasný politický vzkaz.              

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Kazachstán s Ruskem sdílí nejdelší souvislou pozemní hranici na světě a v Kazachstánu žije početná ruská menšina (okolo patnácti procent obyvatel) a někteří ruští propagandisté otevřeně hovoří o potřebě „speciální vojenské operace“ v Kazachstánu.

Obě země jsou ekonomicky propojené včetně tranzitu ropy a plynovodů. Tokajev přesto deklaruje, že Kazachstán hodlá dodržovat západní sankce proti Rusku. Západní státy jsou v zemi bohaté na ropu největším investorem. V závěsu za nimi je Čína, která také dala Kremlu jasně najevo, že suverenita a územní celistvost Kazachstánu jsou pro Peking červenou linií.

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