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Zahraničí

Na švýcarské hoře zemřel 18letý český turista, zřítil se z prudkého svahu

ČTK
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U švýcarského Lucernu zahynul 18letý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého, informovala v pátek podle místních médií policie.

Pilatus, pohled z lodní zádi na Lucernském jezeře
Pilatus, pohled z lodní zádi na Lucernském jezeřeFoto: Andrew Bossi / Wikipedia
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"Můžeme potvrdit úmrtí mladého českého občana ve Švýcarsku. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou. Vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým," sdělil ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.

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Mladík byl podle švýcarských médií na hoře Pilatus v rámci organizovaného zájezdu. V době neštěstí měla skupina volno předtím, než se společně chystala sestoupit do obce Alpnach. Když hoch nedorazil na plánovaný sraz ve 13:30 a nedařilo se ho telefonicky kontaktovat, zavolala skupina policii.

Okolnosti nehody zatím nejsou známy a vyšetřuje je policie.

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