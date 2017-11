Na světě je další výbušný materiál o daňových rájích. Ukazuje na Trumpova ministra i Alžbětu II.

před 7 minutami

Zdrojem uniklých dat jsou dvě offshoreové společností - Appleby se sídlem na Bermudách a Estera v Singapuru. Dokumenty, které dostaly název Paradise Papers, odhalují například finanční machinace amerického ministra hospodářství Wilbura Rosse.

Hamilton (Bermudy) - Na světě jsou nové Panama Papers. Únik celkem 13,4 milionu dokumentů odhaluje informace o tom, jak úzká spolupráce pojí řadu velkých firem se světovými politickými špičkami.

Tentokrát jde o takzvané Paradise Papers. Zdrojem uniklých dat jsou dvě offshoreové společností - Appleby se sídlem na Bermudách a Estera v Singapuru.

Téměř sedm milionů záznamů se týká období od roku 1950 do roku 2016. Záznamy obsahují e-maily, smlouvy a často i bankovní záznamy, které se vztahují na 25 tisíc firem spojených s lidmi ve 180 zemích světa. Informovalo o tom Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), které se angažovalo už ve vyšetřování Panama Papers.

Materiály ukazují například to, že americký ministr hospodářství Wilbur Ross má obchodní zájmy ve společnosti Navigator Holdings. Ta si podle britského serveru BBC ročně vydělá miliony korun tím, že prodává ropu a plyn ruské petrochemické firmě Sibur. Na dva akcionáře této firmy se přitom vztahují sankce Spojených států. Ty USA na Rusko uvalily v souvislosti s anexí Krymu v roce 2014.

Ross si měl udržet vliv v Navigator Holdings skrze několik společností na Kajmanských ostrovech v Karibiku. První investice jeho firmy WL Ross & Co se měla uskutečnit v roce 2011.

Mluvčí ministerstva hospodářství popřel, že by se Ross kdy s akcionáři Navigator Holdings setkal.

Čerstvá podezření ale zřejmě ještě více podpoří takzvanou ruskou kauzu ohledně vměšování Moskvy do loňských prezidentských voleb v USA.

Dokumenty mluví i o Alžbětě II.

Nový "výbušný" materiál hovoří také o tom, že 13 milionů dolarů z jmění britské královny Alžběty II. bylo investováno v offshore společnostech.

Podle BBC se britská monarchie nedopustila ničeho ilegálního. Stejně tak podle serveru neexistují žádná podezření, že by královna neplatila daně. Podle BBC to ale vyvolává otázky, zdali by britská panovnice měla investovat do offshorových společností v daňových rájích.

Obdobná kauza obřích rozměrů - Panamské dokumenty (Panama Papers) - vypukla 3. dubna 2016. Tehdy řada světových médií začala zveřejňovat informace z více než 11,5 milionu dokumentů panamské právní firmy Mossack Fonseca. Z nich vyplynulo, že firma pomáhala svým klientům vyhnout se co nejefektivněji placení daní či legalizovat zisky z nelegální činnosti.