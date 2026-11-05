Prezident V4 jednají na summitu v Trenčíně se šéfkou Evropské komise Leyenovou

Dvoudenní summit zemí visegrádské čtyřky ve čtvrtek pokračuje za účasti předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Hlavními tématy vrcholné schůzky jsou podpora Ukrajiny čelící ruské invazi, rozšiřování Evropské unie a dostupnost energií. Po plenárním zasedání se očekává společná tisková konference.
Českého prezidenta Petra Pavla, polského prezidenta Karola Nawrockého a maďarského prezidenta Andráse Baku krátce po desáté hodině přivítal na Trenčínském hradě jejich slovenský protějšek Peter Pellegrini.
Slavnostní ceremonii za účasti čestné stráže doprovázely státní hymny jednotlivých zemí. Jako poslední dorazila von der Leyenová a účastníci poté zahájili společnou debatu.
Po jednání mají hlavy států na programu prohlídku projektu městské revitalizace mostu s názvem Fiesta.
Dvoudenní summit v Trenčíně začal ve středu vpodvečer setkáním prezidentů zemí visegrádské čtyřky s guvernéry centrálních bank všech čtyř zemí a diskuzí o ekonomických výzvách středoevropského regionu.
Hovořilo se přitom mimo jiné o zpomalování ekonomického přibližování zemí V4 k průměru Evropské unie a o výzvách v této oblasti.
Letos visegrádské čtyřce předsedá Slovensko, mezi jehož priority patří rozšiřování EU. Příští rok bude vrcholnou schůzku pořádat Česko, které v červenci převezme předsednictví.
Visegrádská skupina vznikla v roce 1991 v maďarském Visegrádu s cílem podpořit začlenění středoevropských zemí do euroatlantických struktur.
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