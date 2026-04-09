Na Špicberkách pravděpodobně zahynul český lyžař a polárník Jakeš

Na Špicberkách pravděpodobně zahynul zhruba 70letý český lyžař, po kterém záchranáři od pondělí pátrali jako po pohřešovaném. Na svém webu to oznámil úřad špicberského guvernéra s tím, že muž zřejmě spadl do trhliny v ledovci Skilfonna.
Portál iDNES uvedl, že dostupné informace naznačují, že to byl známý 75letý polárník a cestovatel Miroslav Jakeš.
Čech, který byl na sólo výpravě, se naposledy ohlásil 2. dubna. V pondělí pak úřad guvernéra obdržel oznámení, že muž je pohřešován. Ještě v pondělí záchranáři do pátrání nasadili helikoptéru. Záchranná operace skončila ve středu, kdy úřady dospěly k závěru, že Čech je pravděpodobně mrtvý. Nyní hledají tělo.
Předpokládá se, že Čech zahynul v trhlině ledovce Skilfonna jižně od horského hřebene Russefjella zhruba 150 kilometrů jižně od špicberského správního střediska Longyearbyen. Podle úřadu guvernéra mířil na Sörkapp, což je špicberský jižní cíp.
Jakeš v květnu 1993 došel jako první Čech na lyžích na severní pól a od té doby tam byl asi dvacetkrát. Na svém kontě má i řadu dalších výprav a proslul sólovými expedicemi. Například v roce 1986 jako první Čech vystoupil v zimě sólově na nejvyšší horu Jižní Ameriky - Aconcaguu. Při sestupu málem zahynul, omrznul a přišel o prsty na nohou. Legendární a světově unikátní byl v roce 1996 také jeho utajený přechod Grónska bez jakéhokoliv spojení. Z jeho výprav vznikla řada filmů.ank
