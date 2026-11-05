Na Slovensku zemřel ukrajinský voják po útoku kolegy, policie případ vyšetřuje

Ukrajinský voják zemřel ve slovenském Trenčíně po útoku svého kolegy, napsal časopis Plus 7 dní. Policie potvrdila noční incident v západoslovenském městě, kde ve čtvrtek vrcholila schůzka prezidentů Česka, Maďarska, Polska a Slovenska a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové.
Podle časopisu Plus 7 dní 53letý Ukrajinec v jednom z hotelů napadl svého krajana nožem. Oběť utrpěla těžká zranění. Přivolaní záchranáři vojáka oživili, při převozu do nemocnice ale zemřel. Časopis uvedl, že incident se týkal dvou členů ukrajinského letectva, kteří jsou na Slovensku na školení.
Mluvčí ukrajinských vzdušných sil Jurij Ihnat ale podle serveru RBK-Ukrajina popřel, že by šlo o příslušníky ukrajinského letectva. „Ani piloti, ani jiný letecký personál, v současné době neabsolvuje výcvik na Slovensku. Mnoho ukrajinských vojáků podstupuje letecký výcvik v zahraničí, ale ne na Slovensku,“ řekl webu mluvčí.
Policejní mluvčí Petra Klenková v tiskové zprávě napsala, že policie dostala hlášení o násilném činu krátce po půlnoci. Policisté podle ní podezřelého zadrželi.
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