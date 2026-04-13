Na Slovensku začal soud s chlapcem, který vraždil ve škole. Při čtení obžaloby se smál

Na Slovensku v pondělí začalo soudní líčení s mladíkem, který čelí obžalobě, že loni při útoku nožem na gymnáziu na východě země zabil zástupkyni ředitelky této školy, dále jednu spolužačku a další spolužačku zranil.
Obžalovaný u Specializovaného trestního soudu vinu odmítl, v případě odsouzení mu hrozí doživotí. Informovala o tom slovenská média.
Portál Aktuality.sk napsal, že podle obžaloby student gymnázia ve Spišské Staré Vsi chtěl zavraždit zástupkyni ředitelky a tři studentky. Při čtení obžaloby u soudu se smál v momentu, kdy žalobce četl jméno jedné z obětí útoku.
Obžalovaný mladík pak soudu řekl, že je nevinen a využil své právo nevypovídat. Jeho obhájce zpochybnil právní kvalifikaci skutku jako úkladnou vraždu. Tvrdil, že student nepřinesl nůž do školy s cílem vraždit, ale ozbrojil se v souvislosti s vlastními sebevražednými úvahami.
Podle dřívějších informací student loni v lednu zavraždil zástupkyni ředitelky, neboť se domníval, že by mohl být vyloučen ze školy. Spolužačku pak podle nich napadl proto, že si myslel, že ho dívka pomlouvala. Dívku se snažila chránit její kamarádka, která vyvázla se zraněními. Útočník po činu uprchl do lesa, kde ho zadrželi policisté.
Slovenská prokuratura loni v červnu upozornila, že úřady v letech 2020 až 2024 přistupovaly k mladíkovi laxně, a to navzdory tomu, že měly informace o jeho dlouhodobém nevhodném až násilném chování. Podle tisku studenta už v roce 2022 soud postupně uznal vinným ve dvou různých případech, které se týkaly zbití jeho spolužačky a nebezpečného vyhrožování dalším spolužačkám.
Po útoku na uvedené škole skončil ve funkci slovenského policejního prezidenta Ľubomír Solák. Šéf slovenské policejní inspekce Branislav Zurian zase řekl, že policisté před tragédií špatně vyhodnotili situaci ohledně předchozího chování útočníka, o kterém škola jednala s policií.
Praha odkoupí od státu zámek Veleslavín, posvětili radní. Přijde ji na 120 milionů
Praha plánuje odkoupit zámek Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 210 milionů korun. Záměr v pondělí schválili radní.
Trump: Lev XIV. je papežem díky mně. Měl by se vzpamatovat a přestat dělat politiku
Lev XIV. by mi měl být vděčný za zvolení papežem, vzkázal dnes v noci americký prezident Donald Trump do Vatikánu. Papež má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě.
Do korupční kauzy se měl zaplést další prvoligový hráč
Olomoucký obránce Jakub Elbel je podle serveru Seznam Zprávy po Samuelu Šigutovi z Karviné dalším prvoligovým fotbalistou, který se měl zaplést do korupční kauzy.
Video: Ulice Budapešti zaplavila radost z Magyarova vítězství, slavilo se celou noc
V ulicích maďarského hlavního města Budapešti se v noci na pondělí po vítězství opozice slavilo. Maďarská opozice čekala na vítězství v parlamentních volbách 16 let. Někteří příznivci opozice se obávali, že se změny vlády v zemi, kde měl mnoho let jasnou převahu premiér Viktor Orbán, nedočkají.