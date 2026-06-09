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Zahraničí

Na Slovensku se narodila siamská dvojčata, informují média

ČTK

V Bratislavě se v úterý narodila siamská dvojčata, informovala média s odvoláním na mluvčí bratislavského Národního ústavu dětských chorob (NÚDCH). Mluvčí Dana Kamenická zdravotní stav novorozenců neupřesnila, více podrobnějších informací slíbila poskytnout ve středu.

Siamská dvojčata
Siamská dvojčata, ilustrační snímekFoto: Reuters
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„Jde o skutečnou raritu,“ poznamenal server Aktuality.sk, podle kterého jde o třetí případ v moderních dějinách Slovenska; podle jiných zdrojů o čtvrtý od roku 2000.

Narození siamských dvojčat je považováno za mimořádně vzácný úkaz. Často se narodí již mrtvá nebo umírají několik hodin po porodu. Pokrok v lékařství nicméně dává rodičům alespoň jiskru naděje. Moderní medicína totiž už dokázala životy těchto dětí zachránit a během extrémně náročných operací takové děti chirurgicky oddělit, napsaly Aktuality.sk.

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Sestry Lucia a Andrea Tóthovy, které se narodily v lednu 2000 císařským řezem v nemocnici svaté Barbory v Rožňavě, se staly prvními slovenskými dvojčaty, která přežila náročnou operaci. Dívky byly srostlé pánevní kostí, měly jedno společné tlusté střevo, smíšený krevní oběh a společné ledviny. Úspěšně je oddělil - dvěma operacemi - tým profesora Jaroslava Simana v bratislavské dětské fakultní nemocnici.

„Bylo to jediné chirurgické oddělení siamských dvojčat u nás, které děti přežily, a dnes tyto sestry žijí úplně normální a plnohodnotné životy,“ napsal portál.

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Připomněl příběh bratrů Michala a Marka Müllerových, kteří se narodili v dubnu 2007, srostlí dolní částí hrudníku a v oblasti břicha. Po komplikované operaci oba chlapci zemřeli.

Na Slovensku se podle dostupných informací narodila siamská dvojčata ještě začátkem prosince 2009. Ani jedno z dětí však po oddělení nepřežilo.

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Více než polovina siamských dvojčat se narodí mrtvá, dalších 35 procent nepřežije 24 hodin po narození a jen čtvrtina z dvojčat, která přežijí déle, je vhodným adeptem na operaci, při které je oddělí, uvedla televize Markíza na svém webu.

Termínem siamská dvojčata byli jako první pojmenováni bratři Chang a Eng Bunkerovi, kteří se narodili v roce 1811 v Siamu, dnešním Thajsku; byli spojeni v oblasti hrudníku. Nebyli to první známí srostlí sourozenci, ale na základě pozornosti, které se jim dostávalo i v odborných kruzích poté, co se v 18 letech dostali do Ameriky, jsou dnes po nich všechny srostlé děti nazývány siamskými dvojčaty. Sourozenci Bunkerovi zemřeli 17. ledna 1874, zhruba tři hodiny po sobě.

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