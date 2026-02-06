Přeskočit na obsah
Benative
6. 2. Vanda
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Na školáky útočili se zbraní, napadli košer kavárnu. Němci jsou na dětský gang krátcí

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek

Krádeže, přepadení a fyzická napadení. Německá policie řeší případ gangu nezletilých chlapců v Lipsku, který má za poslední měsíce na svědomí nejméně 150 trestných činů. Strážci zákona přitom nemají efektivní prostředky, jak situaci řešit – všichni členové gangu nejsou totiž ještě trestně zodpovědní. Některým je pouhých 11 let.

ilustrační foto: dětský gang
ilustrační foto: dětský gangFoto: Profimedia
Reklama

„V současné době vyšetřujeme jako podezřelé několik dětí, které nedosáhly věku trestní odpovědnosti, a to především z násilných trestných činů,“ řekl policejní mluvčí listu Leipziger Volkszeitung. 

Podle vyšetřovatelů má mít dětský gang na svědomí například útok na košer kavárnu. Stojí také za obtěžováním dětí z místních škol. Podle německého deníku Welt měli členové gangu koncem minulého roku napadnout několik dětí z lipské Montessori školy a ukrást jim osobní věci. 

Související

Často se přitom jedná o násilné útoky za použití zbraní. „Máme co dočinění s vysokou mírou násilí,“ uvedl policejní mluvčí pro Leipziger Volkszeitung. „Už se nejedná jen o údery pěstí, ale také o používání nožů, pistolí a pepřového spreje.“

Skupině vládnou dva jedenáctiletí bratři

V čele skupiny stojí dva jedenáctiletí bratři s migračním původem. Dvojčata se narodila v Lipsku, jejich rodiče však pocházejí z Jižního Súdánu. Chlapci tak mají dvojí občanství.

Reklama
Reklama

Podle informací z německých médií vyrůstali v problematickém rodinném prostředí a měli problém se školní docházkou.

Celkem má mít chlapecký gang 14 nepravidelných členů. Dva chlapci pocházejí podle deníku Welt z Čečenska, mezi dalšími mají být ovšem také rodilí Němci. Mladíci páchají většinu trestných činů na sídlišti Grünau, které leží na západě Lipska. Podle policie ale dochází k incidentům i v centru města.

Související

Policie už kvůli gangu zřídila speciální vyšetřovací tým. Koncem prosince minulého roku se podařilo dopadnout 15letého mladíka, kterého obvinila z krádeže a poškození majetku. Začátkem ledna pak policie identifikovala chlapce, který útočil na již zmíněnou košer kavárnu v městské části Plagwitz.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vladimir Alexejev.
Vladimir Alexejev.
Vladimir Alexejev.

ŽIVĚRusové zuřivě pátrají po atentátníkovi na šéfa rozvědky. Tvrdí, že mají jeho popis

Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informoval server Meduza. Ten přežil jen díky tomu, že se bránil a pokoušel se střelci odebrat pistoli, což ale nedokázal, protože byl potřetí zasažen. Vyšetřovatelé mají prý velké šance útočníka dopadnout. Disponují popisem, snímky a záběry.

Lavina - ilustrace
Lavina - ilustrace
Lavina - ilustrace

Ve Vysokých Tatrách zahynuli pod lavinou dva turisté z Maďarska

Dva maďarští turisté v pátek zahynuli na Slovensku při pádu mohutné laviny, která se krátce po jedenácté hodině dopoledne uvolnila v oblasti Zlomiskové doliny pod vrcholem Tupá ve Vysokých Tatrách. Informoval o tom server sme.sk, podle nějž se jednalo o dva muže ve věku 30 a 37 let.

Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura s ministrem pro sport Borisem Šťastným při zahájení "akce schody".
Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura s ministrem pro sport Borisem Šťastným při zahájení "akce schody".
Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura s ministrem pro sport Borisem Šťastným při zahájení "akce schody".

Běh poslanců na Hrad. Nebo vypnutí výtahu. Ministr sportu začal "boj" s pohodlností

V první chvíli nebylo úplně jasné, co může mít společného šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura s ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným - postávali u schodů, kde se chystali zahájit jednu společnou kampaň. Vyjasnilo se po chvíli, když se objevil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Neobvyklá "akce schody" mohla začít. A po ní i škodolibé reakce.

Reklama
Donald Trump a Barack Obama
Donald Trump a Barack Obama
Donald Trump a Barack Obama

Obamovi jako lidoopi. Trump sdílel rasistické AI video, strhl bouři

Americký prezident Donald Trump čelí ostré kritice poté, co na své platformě Truth Social sdílel v pátek video vytvořené umělou inteligencí, které vyobrazuje jeho předchůdce v Bílém domě Baracka Obamu s manželkou Michelle jako lidoopy. Ve videu navíc zazní několikrát vyvrácené konspirační teorie o zfalšovaných volbách.

Reklama
Reklama
Reklama