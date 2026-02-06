Na školáky útočili se zbraní, napadli košer kavárnu. Němci jsou na dětský gang krátcí

Krádeže, přepadení a fyzická napadení. Německá policie řeší případ gangu nezletilých chlapců v Lipsku, který má za poslední měsíce na svědomí nejméně 150 trestných činů. Strážci zákona přitom nemají efektivní prostředky, jak situaci řešit – všichni členové gangu nejsou totiž ještě trestně zodpovědní. Některým je pouhých 11 let.
„V současné době vyšetřujeme jako podezřelé několik dětí, které nedosáhly věku trestní odpovědnosti, a to především z násilných trestných činů,“ řekl policejní mluvčí listu Leipziger Volkszeitung.
Podle vyšetřovatelů má mít dětský gang na svědomí například útok na košer kavárnu. Stojí také za obtěžováním dětí z místních škol. Podle německého deníku Welt měli členové gangu koncem minulého roku napadnout několik dětí z lipské Montessori školy a ukrást jim osobní věci.
Často se přitom jedná o násilné útoky za použití zbraní. „Máme co dočinění s vysokou mírou násilí,“ uvedl policejní mluvčí pro Leipziger Volkszeitung. „Už se nejedná jen o údery pěstí, ale také o používání nožů, pistolí a pepřového spreje.“
Skupině vládnou dva jedenáctiletí bratři
V čele skupiny stojí dva jedenáctiletí bratři s migračním původem. Dvojčata se narodila v Lipsku, jejich rodiče však pocházejí z Jižního Súdánu. Chlapci tak mají dvojí občanství.
Podle informací z německých médií vyrůstali v problematickém rodinném prostředí a měli problém se školní docházkou.
Celkem má mít chlapecký gang 14 nepravidelných členů. Dva chlapci pocházejí podle deníku Welt z Čečenska, mezi dalšími mají být ovšem také rodilí Němci. Mladíci páchají většinu trestných činů na sídlišti Grünau, které leží na západě Lipska. Podle policie ale dochází k incidentům i v centru města.
Policie už kvůli gangu zřídila speciální vyšetřovací tým. Koncem prosince minulého roku se podařilo dopadnout 15letého mladíka, kterého obvinila z krádeže a poškození majetku. Začátkem ledna pak policie identifikovala chlapce, který útočil na již zmíněnou košer kavárnu v městské části Plagwitz.
