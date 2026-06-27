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Zahraničí

Na školáka, co prodával limonádu, poslali policii. Reakce strážnic dojala celé Polsko

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Neobvyklý případ městské policie v pohraničním městě Bogatynia se stal velkým příběhem po celém Polsku. Místní strážnice tam musely minulý týden řešit anonymní hlášení jedné z obyvatelek, které se nelíbilo, že dvanáctiletý chlapec prodává na ulici domácí limonádu, a žádala policii o zásah. Policistky se však rozhodly celou situaci vyřešit po svém.

Dvanáctiletý školák jako poděkování předal strážnicím kytici slunečnic a přiznal, že si prodejem limonády vydělat na školní učebnice a ulevit rodinnému rozpočtu.
Dvanáctiletý školák jako poděkování předal strážnicím kytici slunečnic a přiznal, že si prodejem limonády vydělat na školní učebnice a ulevit rodinnému rozpočtu.Foto: Straż Miejska w Bogatyni
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Když dorazila hlídka na místo, zjistila, že za provizorním stánkem stojí dvanáctiletý Fabian. Strážnice k chlapci s úsměvem přistoupily a hned zjistily, že mladý podnikatel nic nepodcenil. Dodržoval hygienická pravidla, na rukou měl gumové rukavice a byl pod dohledem prarodičů. Malou limonádu prodával v přepočtu za dvacet korun, velkou za necelých třicet.

„Chlapce známe, protože jsme u nich ve škole měli přednášky. Bogatynia je malé město, takže se všichni alespoň od vidění známe,“ vysvětlila pro stanici TVN24 inspektorka městské policie Ewelina Banaśová.

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Místo pokuty nebo vykázání se policistky nakonec rozhodly vyřešit celou situaci po svém. „Spojily jsme se s nadřízeným a řekly mu, že nemáme srdce ho odtud vyhánět. Velitel nás podpořil,“ dodala strážnice. Hlídka pak chlapce ještě podpořila tím, že od něj vykoupila veškeré zásoby. „Mladý muž nám ji nalil a vypily jsme ji. Byla výborná.“

Dvanáctiletý školák jako poděkování předal strážnicím kytici slunečnic a přiznal, že si prodejem limonády chtěl vydělat na školní učebnice a ulevit rodinnému rozpočtu. „Dojalo nás, že přišel s takovou iniciativou,“ přiznala Banaśová.

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Příběh z šestnáctitisícové Bogatyně, která leží na samých hranicích s Českem, se okamžitě rozšířil po celém Polsku a spustil vlnu solidarity. Někteří chlapci nabídli účast na letním táboře, jiní mu chtěli zaplatit učebnice.

Fabian už má učebnice zaplacené, plánuje rozšířit sortiment

Sám Fabian neskrýval v rozhovoru pro televizi TVN24 nadšení: „Měl jsem z toho hroznou radost. Byl jsem šťastný, že jsem všechno prodal.“ Díky vlně podpory už má navíc na učebnice vyděláno. „Ty už mám zaplacené. Teď si vydělávám na koloběžku a na prázdniny,“ prozradil chlapec.

Podle babičky Agnieszky byl vnuk podnikavý už odmala. „Pořád něco vymýšlel, prodával rybíz nebo třešně,“ popsala. Fabian navíc s podnikáním nekončí a svůj sortiment plánuje dál rozšiřovat: „Příště budu prodávat kynuté buchty,“ pochlubil se svými budoucími záměry.

Příběh z šestnáctitisícové Bogatyně, která leží na samých hranicích s Českem, se okamžitě rozšířil po celém Polsku.
Příběh z šestnáctitisícové Bogatyně, která leží na samých hranicích s Českem, se okamžitě rozšířil po celém Polsku.Foto: Straż Miejska w Bogatyni

Polský Hlavní hygienický inspektorát potvrdil, že příležitostné dětské stánky s limonádou nebo sousedské slavnosti žádnou registraci u hygieny nepotřebují, protože se nejedná o klasické, organizované podnikání.

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Stejně tak se v těchto případech neřeší daně ani živnostenské listy, protože výdělky jsou z pohledu zákona zcela zanedbatelné. Jediný drobný zádrhel, na který polští právníci upozorňují, tak zůstává věk. Děti mladší 13 let totiž v Polsku nemají plnou právní způsobilost a neměly by u stánku prodávat úplně samy.

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