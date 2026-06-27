Na školáka, co prodával limonádu, poslali policii. Reakce strážnic dojala celé Polsko

Neobvyklý případ městské policie v pohraničním městě Bogatynia se stal velkým příběhem po celém Polsku. Místní strážnice tam musely minulý týden řešit anonymní hlášení jedné z obyvatelek, které se nelíbilo, že dvanáctiletý chlapec prodává na ulici domácí limonádu, a žádala policii o zásah. Policistky se však rozhodly celou situaci vyřešit po svém.
Když dorazila hlídka na místo, zjistila, že za provizorním stánkem stojí dvanáctiletý Fabian. Strážnice k chlapci s úsměvem přistoupily a hned zjistily, že mladý podnikatel nic nepodcenil. Dodržoval hygienická pravidla, na rukou měl gumové rukavice a byl pod dohledem prarodičů. Malou limonádu prodával v přepočtu za dvacet korun, velkou za necelých třicet.
„Chlapce známe, protože jsme u nich ve škole měli přednášky. Bogatynia je malé město, takže se všichni alespoň od vidění známe,“ vysvětlila pro stanici TVN24 inspektorka městské policie Ewelina Banaśová.
Místo pokuty nebo vykázání se policistky nakonec rozhodly vyřešit celou situaci po svém. „Spojily jsme se s nadřízeným a řekly mu, že nemáme srdce ho odtud vyhánět. Velitel nás podpořil,“ dodala strážnice. Hlídka pak chlapce ještě podpořila tím, že od něj vykoupila veškeré zásoby. „Mladý muž nám ji nalil a vypily jsme ji. Byla výborná.“
Dvanáctiletý školák jako poděkování předal strážnicím kytici slunečnic a přiznal, že si prodejem limonády chtěl vydělat na školní učebnice a ulevit rodinnému rozpočtu. „Dojalo nás, že přišel s takovou iniciativou,“ přiznala Banaśová.
Příběh z šestnáctitisícové Bogatyně, která leží na samých hranicích s Českem, se okamžitě rozšířil po celém Polsku a spustil vlnu solidarity. Někteří chlapci nabídli účast na letním táboře, jiní mu chtěli zaplatit učebnice.
Fabian už má učebnice zaplacené, plánuje rozšířit sortiment
Sám Fabian neskrýval v rozhovoru pro televizi TVN24 nadšení: „Měl jsem z toho hroznou radost. Byl jsem šťastný, že jsem všechno prodal.“ Díky vlně podpory už má navíc na učebnice vyděláno. „Ty už mám zaplacené. Teď si vydělávám na koloběžku a na prázdniny,“ prozradil chlapec.
Podle babičky Agnieszky byl vnuk podnikavý už odmala. „Pořád něco vymýšlel, prodával rybíz nebo třešně,“ popsala. Fabian navíc s podnikáním nekončí a svůj sortiment plánuje dál rozšiřovat: „Příště budu prodávat kynuté buchty,“ pochlubil se svými budoucími záměry.
Polský Hlavní hygienický inspektorát potvrdil, že příležitostné dětské stánky s limonádou nebo sousedské slavnosti žádnou registraci u hygieny nepotřebují, protože se nejedná o klasické, organizované podnikání.
Stejně tak se v těchto případech neřeší daně ani živnostenské listy, protože výdělky jsou z pohledu zákona zcela zanedbatelné. Jediný drobný zádrhel, na který polští právníci upozorňují, tak zůstává věk. Děti mladší 13 let totiž v Polsku nemají plnou právní způsobilost a neměly by u stánku prodávat úplně samy.
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