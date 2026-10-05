Přeskočit na obsah
Benative
6. 10. Hanuš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Na Sicílii zadrželi muže, který pašoval na Maltu želvy a papoušky

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Italská finanční policie v přístavu na Sicílii zadržela Malťana pašujícího stovky drobných exotických zvířat. V autě, které bylo příliš malé a nebylo možné v něm dostatečně regulovat teplotu, převážel 300 suchozemských želv a 77 papoušků. Muž čelí obvinění z týrání zvířat a porušení zákonů upravujících mezinárodní obchod s chráněnými druhy, informoval britský list The Guardian.

Muž měl želvy a papoušky držet v nevhodných podmínkách, které jim způsobovaly utrpení. Zvířata jsou nyní v péči chovných zařízení.
Muž měl želvy a papoušky držet v nevhodných podmínkách, které jim způsobovaly utrpení. Zvířata jsou nyní v péči chovných zařízení. Foto: Guardia di Finanza
Reklama

Policie v pondělí podle listu oznámila, že muže zadržela nedaleko nástupního prostoru katamaránu mířícího na Maltu.

Muž měl želvy a papoušky držet v nevhodných podmínkách, které jim způsobovaly utrpení. Zvířata jsou nyní v péči chovných zařízení. Veterináři zjistili, že 76 z nalezených papoušků patří k chráněným druhům.

Itálie je významným tranzitním uzlem nelegálního obchodu s exotickými zvířaty, z něhož velká část souvisí s organizovaným zločinem, píše The Guardian.

Související

Podle italské pobočky Světového fondu na ochranu přírody dochází k nelegálnímu obchodování s takovými živočichy, jako jsou suchozemské želvy, okrasní ptáci, tropičtí plazi a dokonce i malí primáti.

Reklama
Reklama

Například minulý měsíc policie v kufru italského cestujícího na letišti v Turíně objevila vysušenou hlavu kriticky ohroženého krokodýla.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Zdeněk Hřib.
Zdeněk Hřib.
Zdeněk Hřib.

Hřib: Nabídce ANO na koalici by se Piráti zasmáli. Neúčast prezidenta u voleb? I mně se staly fuck upy

Piráti po komunálních volbách v Praze do koalice s hnutím ANO nepůjdou. Jejich předseda a bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib v rozhovoru říká, že pokud by taková nabídka přišla, „společně se tomu velice dobře zasmějí“. Mluví také o dostupném bydlení, vyšším zdanění prázdných bytů nebo o tom, jakou roli chce po volbách hrát v pražské politice.

Reklama
Santi Denia, trenér
Santi Denia, trenér
Santi Denia, trenér

Denia se velmi emotivně vyjádřil o životě v Česku. Reagoval i na Schickův výrok

Po několika letech zmaru česká fotbalová reprezentace zase baví. Táhne, vzbuzuje pozitivní emoce. Sice nadále prohrává, ale něco podstatného se změnilo: bezradná hra s nákopy dopředu je pryč, k nepoznání je i atmosféra, která z týmu vyzařuje. Nečekaný obrat nese tvář španělského trenéra Santi Denii. Jako by on svou erudicí, nadhledem a odhodláním symbolizoval současný tým.

Reklama
Reklama
Reklama