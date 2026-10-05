Na Sicílii zadrželi muže, který pašoval na Maltu želvy a papoušky

Italská finanční policie v přístavu na Sicílii zadržela Malťana pašujícího stovky drobných exotických zvířat. V autě, které bylo příliš malé a nebylo možné v něm dostatečně regulovat teplotu, převážel 300 suchozemských želv a 77 papoušků. Muž čelí obvinění z týrání zvířat a porušení zákonů upravujících mezinárodní obchod s chráněnými druhy, informoval britský list The Guardian.
Policie v pondělí podle listu oznámila, že muže zadržela nedaleko nástupního prostoru katamaránu mířícího na Maltu.
Muž měl želvy a papoušky držet v nevhodných podmínkách, které jim způsobovaly utrpení. Zvířata jsou nyní v péči chovných zařízení. Veterináři zjistili, že 76 z nalezených papoušků patří k chráněným druhům.
Itálie je významným tranzitním uzlem nelegálního obchodu s exotickými zvířaty, z něhož velká část souvisí s organizovaným zločinem, píše The Guardian.
Podle italské pobočky Světového fondu na ochranu přírody dochází k nelegálnímu obchodování s takovými živočichy, jako jsou suchozemské želvy, okrasní ptáci, tropičtí plazi a dokonce i malí primáti.
Například minulý měsíc policie v kufru italského cestujícího na letišti v Turíně objevila vysušenou hlavu kriticky ohroženého krokodýla.
Hřib: Nabídce ANO na koalici by se Piráti zasmáli. Neúčast prezidenta u voleb? I mně se staly fuck upy
Piráti po komunálních volbách v Praze do koalice s hnutím ANO nepůjdou. Jejich předseda a bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib v rozhovoru říká, že pokud by taková nabídka přišla, „společně se tomu velice dobře zasmějí“. Mluví také o dostupném bydlení, vyšším zdanění prázdných bytů nebo o tom, jakou roli chce po volbách hrát v pražské politice.
Mysleli si, že zhubnou a budou zdravější. Populární dieta má ale háček
Přerušovaný půst patří k největším výživovým trendům posledních let. Nová studie ale naznačuje, že ve vyšším věku nemusí dlouhé pauzy mezi jídly fungovat tak, jak bychom čekali. U nejstarších účastníků navíc vědci objevili souvislost, která stojí za pozornost.
ŽIVĚ Jeden z největších útoků: stovky ukrajinských dronů udeřily na Moskevskou oblast
Ukrajina během noci na úterý vyslala na moskevský region 650 dronů. Pokud se počet dronů potvrdí, bude to jeden z největších ukrajinských vzdušných úderů na moskevský region.
Trump si už prý volební spoty nebude platit z eráru, ale ze svého a z fondu republikánů
Americký prezident Donald Trump po kritice financování reklamních televizních spotů, ve kterých vystupuje a které dosud hradil z peněz daňových poplatníků, chce videa příště platit za svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou). Trump to oznámil v noci na úterý na své sociální síti Truth Social.
Denia se velmi emotivně vyjádřil o životě v Česku. Reagoval i na Schickův výrok
Po několika letech zmaru česká fotbalová reprezentace zase baví. Táhne, vzbuzuje pozitivní emoce. Sice nadále prohrává, ale něco podstatného se změnilo: bezradná hra s nákopy dopředu je pryč, k nepoznání je i atmosféra, která z týmu vyzařuje. Nečekaný obrat nese tvář španělského trenéra Santi Denii. Jako by on svou erudicí, nadhledem a odhodláním symbolizoval současný tým.