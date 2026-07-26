Na seznamu UNESCO jsou nově i normandské pláže, Olymp či japonská města

Normandské pláže, kde se 6. června 1944 vylodila spojenecká vojska, řecké pohoří Olymp či starověká japonská města Asuka a Fudžiwara byly zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. S odvoláním na Výbor pro světové dědictví UNESCO, který zasedá v jihokorejském Pusanu, o tom informují tiskové agentury.
Zápis normandských pláží na seznam UNESCO je výsledkem zhruba 20 let trvajícího úsilí, uvedla agentura AFP. Přibližně 80 kilometrů dlouhý úsek pobřeží na severozápadě France mezi departementy Manche a Calvados byl dějištěm rozhodující bitvy o osvobození Evropy od nacismu a ukončení druhé světové války.
Spojenecká operace Overlord, která začala 6. června 1944, byla největší vyloďovací operací v dějinách vojenství a zlomovou událostí druhé světové války. Za jediný den bylo na pěti vyloďovacích plážích (Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword) mezi Cotentinským poloostrovem a městem Caen vysazeno zhruba 156 tisíc spojeneckých vojáků.
V Den D, jak se události říká, podle odhadů zahynulo nejméně 10 tisíc vojáků protihitlerovské koalice a 4000 až 9000 vojáků německého wehrmachtu.
Na seznam UNESCO byl nově zapsán i řecký masiv Olymp, mytické sídlo 12 olympských bohů, jehož nejvyšší hora Mytikas se tyčí do výšky 2918 metrů nad mořem. Podle řecké mytologie měl nejvyšší bůh Zeus na Olympu trůn. O zapsání hory na seznam jako místa kulturního a přírodního dědictví Řecko usilovalo 12 let.
„Opět potvrzujeme náš neochvějný závazek chránit Olymp pro současné i budoucí generace,“ uvedl podle agentury AP řecký zástupce při UNESCO Jorgos Kumutsakos. „Jak nám moudře připomíná řecká mytologie, vždy je správné být s bohy zadobře,“ dodal.
Na seznamu také přibylo 19 archeologických nalezišť v japonské prefektuře Nara, kde se nacházela starověká hlavní města Asuka a Fudžiwara z 6. až 8. století, kde Japonsko založilo svůj první centralizovaný stát podle vzoru čínských systémů.
Na těchto nalezištích se zachovaly do značné míry stále pohřbené pozůstatky královských paláců, vládních úřadů, buddhistických chrámů a hrobek. Japonské ministerstvo kultury poděkovalo výboru UNESCO za zapsání těchto památek na seznam kulturního dědictví, zatímco premiérka Sanae Takaičiová na síti X vyjádřila naději, že zápis památek posílí cestovní ruch.
Nově také na seznamu přibyla oblast Boma-Badingilo v Jižním Súdánu, kde se nacházejí savany, mokřady a rozsáhlé pláně, které jsou domovem slonů, lvů, gazel a dalších divoce žijících zvířat. Na místě také po staletí žijí místní kmeny, které se živí pastevectvím a rybolovem.
Z Francie byly kromě normandských pláží na seznam UNESCO také zapsány středověké královské pevnosti, dříve známé jako katarské hrady, v jihofrancouzském regionu Languedoc.
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