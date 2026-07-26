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Zahraničí

Na seznamu UNESCO jsou nově i normandské pláže, Olymp či japonská města

ČTK

Normandské pláže, kde se 6. června 1944 vylodila spojenecká vojska, řecké pohoří Olymp či starověká japonská města Asuka a Fudžiwara byly zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. S odvoláním na Výbor pro světové dědictví UNESCO, který zasedá v jihokorejském Pusanu, o tom informují tiskové agentury.

Pláže v Normandii
Pláže v NormandiiFoto: Wikimedia Commons – Maximilian Schönherr
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Zápis normandských pláží na seznam UNESCO je výsledkem zhruba 20 let trvajícího úsilí, uvedla agentura AFP. Přibližně 80 kilometrů dlouhý úsek pobřeží na severozápadě France mezi departementy Manche a Calvados byl dějištěm rozhodující bitvy o osvobození Evropy od nacismu a ukončení druhé světové války.

Spojenecká operace Overlord, která začala 6. června 1944, byla největší vyloďovací operací v dějinách vojenství a zlomovou událostí druhé světové války. Za jediný den bylo na pěti vyloďovacích plážích (Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword) mezi Cotentinským poloostrovem a městem Caen vysazeno zhruba 156 tisíc spojeneckých vojáků.

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Pohoří Olymp
Pohoří OlympFoto: Wikimedia Commons – Giorgos Kollias

Na seznam UNESCO byl nově zapsán i řecký masiv Olymp, mytické sídlo 12 olympských bohů, jehož nejvyšší hora Mytikas se tyčí do výšky 2918 metrů nad mořem. Podle řecké mytologie měl nejvyšší bůh Zeus na Olympu trůn. O zapsání hory na seznam jako místa kulturního a přírodního dědictví Řecko usilovalo 12 let.

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Nejvyšší hora pohoří Olymp Mytikas, bájné sídlo řeckých bohů.
Nejvyšší hora pohoří Olymp Mytikas, bájné sídlo řeckých bohů.Foto: Wikimedia Commons – Teogera

„Opět potvrzujeme náš neochvějný závazek chránit Olymp pro současné i budoucí generace,“ uvedl podle agentury AP řecký zástupce při UNESCO Jorgos Kumutsakos. „Jak nám moudře připomíná řecká mytologie, vždy je správné být s bohy zadobře,“ dodal.

Chrám ve městě Asuka v prefektuře Nara v Japonsku
Chrám ve městě Asuka v prefektuře Nara v JaponskuFoto: Wikimedia Commons – 663highland

Na seznamu také přibylo 19 archeologických nalezišť v japonské prefektuře Nara, kde se nacházela starověká hlavní města Asuka a Fudžiwara z 6. až 8. století, kde Japonsko založilo svůj první centralizovaný stát podle vzoru čínských systémů.

Megalitické stavby v městečku Asuka v prefektuře Nara v Japonsku.
Megalitické stavby v městečku Asuka v prefektuře Nara v Japonsku.Foto: Wikimedia Commons – 663highland

Na těchto nalezištích se zachovaly do značné míry stále pohřbené pozůstatky královských paláců, vládních úřadů, buddhistických chrámů a hrobek. Japonské ministerstvo kultury poděkovalo výboru UNESCO za zapsání těchto památek na seznam kulturního dědictví, zatímco premiérka Sanae Takaičiová na síti X vyjádřila naději, že zápis památek posílí cestovní ruch.

Nově také na seznamu přibyla oblast Boma-Badingilo v Jižním Súdánu, kde se nacházejí savany, mokřady a rozsáhlé pláně, které jsou domovem slonů, lvů, gazel a dalších divoce žijících zvířat. Na místě také po staletí žijí místní kmeny, které se živí pastevectvím a rybolovem.

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Na seznamu UNESCO jsou nově i takzvané katarské hrady v jižní Francii. Na fotografii jeden z nich, Chateau du Quéribus.
Na seznamu UNESCO jsou nově i takzvané katarské hrady v jižní Francii. Na fotografii jeden z nich, Chateau du Quéribus.Foto: Wikimedia Commons – BlueBreezeWiki

Z Francie byly kromě normandských pláží na seznam UNESCO také zapsány středověké královské pevnosti, dříve známé jako katarské hrady, v jihofrancouzském regionu Languedoc.

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