Prezident Donald Trump, ministr financí Scott Bessent i ministr zahraničí Marco Rubio. Ti všichni jsou na seznamu smrti Íránu. Hrozba je tak akutní, že několik ministrů ochranka převezla na přísně střeženou vojenskou základnu. Podle CNN by se íránští agenti mohli pokusit na americkém území odpálit takzvanou špinavou bombu. Trump už pohrozil: „Zaplatí cenu, jakou dosud nezaplatila žádná jiná země.“
S exkluzivní reportáží přišla 16. listopadu americká zpravodajská stanice CNN, která se odvolává na sedm amerických představitelů obeznámených se situací. Podle dvou z nich obsahují získané zpravodajské informace překvapivě konkrétní údaje o potenciálních cílech a místech útoků ve Washingtonu D.C.
Jedním z nejzávažnějších zjištění je komunikace zachycená americkými zpravodajskými službami. Z jejího obsahu vyplývá podezření, že Írán mohl na území Spojených států již dříve propašovat radioaktivní či chemické látky, které by bylo možné využít k přípravě útoku. Někteří bezpečnostní představitelé CNN sdělili, že se tyto nebezpečné materiály mohou v USA nacházet dokonce několik let. Existence takových zásob však nebyla nezávisle potvrzena a samotné zpravodajské služby se rozcházejí v hodnocení věrohodnosti získaných informací.
Americké bezpečnostní složky přesto přistoupily k preventivním opatřením. Ministr financí Scott Bessent byl na čas přemístěn na přísně střeženou vojenskou základnu Fort McNair, stejně jako ministr války Pete Hegseth a ministr zahraničí Marco Rubio. Informoval o tom mimo jiné britský deník The Times. Ministr spravedlnosti Todd Blanche byl pod ochranou FBI převezen na nezveřejněné místo. Podle dostupných informací vrcholní politici na základně tráví noc a přes den jsou pod ochranou policejních složek odvezeni do svých úřadů.
Americký prezident Donald Trump v reakci na zveřejněné informace varoval, že případné použití špinavé bomby ze strany Íránu by vyvolalo mimořádně tvrdou americkou odvetu. Během návštěvy Filipín novinářům prohlásil: „Pokud se to potvrdí, zaplatí cenu, jakou dosud nezaplatila žádná jiná země.“ Ministr zahraničí Marco Rubio se naopak snažil uklidnit americkou veřejnost prohlášením, že Spojeným státům v současnosti bezprostřední útok nehrozí.
Íránská strana veškerá obvinění odmítá a označuje je za nepodložená. Podle íránského ministerstva zahraničí se Washington pouze snaží vytvořit další záminku pro případné vojenské operace proti Teheránu.
Nejde o první případ, kdy se objevilo podezření na íránské plány zavraždit významné americké představitele. Například bývalému poradci pro národní bezpečnost Johnu Boltonovi byla v minulosti přidělena ochranka kvůli hrozbě atentátu ze strany íránských zpravodajských služeb.
Samotná špinavá bomba na rozdíl od jaderné zbraně nevyvolává jaderný výbuch. Jedná se o konvenční výbušninu, jejímž cílem je rozptýlit radioaktivní materiál do okolí. Následná kontaminace by mohla vyžadovat rozsáhlou evakuaci, dekontaminaci a dlouhodobá bezpečnostní opatření. Vedle zdravotních následků by podobný útok mohl způsobit značné ekonomické škody a vyvolat paniku mezi obyvatelstvem.
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