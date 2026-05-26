Na severu Belgie se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou mrtví

V belgickém Buggenhoutu severně od Bruselu se dnes ráno srazil vlak se školním autobusem, na místě je několik mrtvých, píší tiskové agentury a belgická média. Belgický ministr vnitra Bernard Quintin bez dalších podrobností na síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí a popřál mnoho sil zraněným.
Podle médií se v autobuse kromě řidiče nacházelo sedm žáků a jedna doprovázející osoba.
Podrobnosti připravujeme…
Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při sobotní pouti, pak ji vrátí do hrobu v kryptě
Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována do hrobu v kryptě, řekl v úterý pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.
Pop, rap, jazz i busking. Festival Praha žije hudbou nabídne cca 200 pouličních akcí
Díky festivalu Praha žije hudbou budou mít lidé 29. a 30. května v centru metropole možnost zhlédnout téměř dvě stovky volně přístupných pouličních koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů vystoupí i známí interpreti, například Aneta Langerová nebo raperky a performerky Hihihahaholky. Festival se bude konat v 19 lokacích.
Vlna veder zastavila vlak do Nice. Cestující měli problém s dýcháním
Cesta z Paříže do Nice se během mimořádné vlny veder změnila pro stovky lidí v několikahodinové čekání u kolejí. Meteorologové varují, že podobné teplotní extrémy budou přicházet častěji.
Stačí minuta pohledu do mobilu. Unikátní technologie změří klíčové hodnoty jako krevní tlak nebo cukr bez kapky krve
České zdravotnictví se po letech stagnace probouzí k digitálnímu životu. Zatímco dříve jsme náskok v digitalizaci zaspali, dnes máme šanci přeskočit vývojové stupně a zavést řešení, která patří ke světové špičce. Jedním z nich je BioScan. Jak tato unikátní technologie funguje a proč umělá inteligence nikdy nenahradí lékaře, vysvětluje Jiří Pecina, zakladatel a CEO společnosti MEDDI hub.
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.