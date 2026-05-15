15. 5. Žofie
Na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly, hlášeno je 65 úmrtí

ČTK

Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly, oznámilo v pátek na síti X africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ohlášeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem.

ebola virus
Virus ebolaFoto: Isifa/Thinkstock
CDC na pátek svolala koordinační schůzku zaměřenou na přijetí opatření pro boj proti šíření nemoci, včetně přeshraničního dohledu. Setkání se kromě představitelů Konga zúčastní i zástupci Ugandy a Jižního Súdánu, tedy zemí, které se zasaženou provincií sousedí, a činitelé „globálních partnerů“.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv

ŽIVĚ Ruské rakety zabíjely v Kyjevě, zemřely i tři děti. Obětí útoku už je přes dvacet

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. Oznámila to Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Sybiha.

Nejdřív pohroma, pak Dobeš zářil a Montreal má mečbol. Dostál vypadl, je volný pro MS

Z prvních čtyř střel inkasoval tři góly, pak ale Jakub Dobeš zamkl branku, dovedl hokejisty Montrealu k výhře 6:3 a v sérii 2. kola play off NHL s Buffalem má jeho tým postupový mečbol, vede totiž 3:2 na zápasy. Po prohře 1:5 s Vegas, a tudíž 2:4 na utkání, končí Anaheim s jiným českým gólmanem Lukášem Dostálem, který je tak volný pro národní tým na mistrovství světa.

Skrytý detail hantaviru: největší riziko nákazy podle odborníků nečíhá v lese ani v přírodě

Strach z hantaviru v posledních týdnech výrazně sílí. Lidé hledají speciální léky, testy i způsoby, jak se chránit po pobytu v lese nebo na chatě. Odborníci ale upozorňují, že největší riziko často nečíhá venku v přírodě, ale doma při obyčejném úklidu sklepa, půdy nebo kůlny. A právě tam Češi podle lékárníků nejčastěji podceňují základní ochranu.

