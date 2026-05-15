Na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly, hlášeno je 65 úmrtí

Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly, oznámilo v pátek na síti X africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ohlášeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem.
CDC na pátek svolala koordinační schůzku zaměřenou na přijetí opatření pro boj proti šíření nemoci, včetně přeshraničního dohledu. Setkání se kromě představitelů Konga zúčastní i zástupci Ugandy a Jižního Súdánu, tedy zemí, které se zasaženou provincií sousedí, a činitelé „globálních partnerů“.
ŽIVĚ Ruské rakety zabíjely v Kyjevě, zemřely i tři děti. Obětí útoku už je přes dvacet
Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. Oznámila to Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Sybiha.
Systém, kde se ukazují výsledky přijímacích zkoušek, má výpadky. Je přetížený
V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobné jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek státní organizace Cermat.
Nejdřív pohroma, pak Dobeš zářil a Montreal má mečbol. Dostál vypadl, je volný pro MS
Z prvních čtyř střel inkasoval tři góly, pak ale Jakub Dobeš zamkl branku, dovedl hokejisty Montrealu k výhře 6:3 a v sérii 2. kola play off NHL s Buffalem má jeho tým postupový mečbol, vede totiž 3:2 na zápasy. Po prohře 1:5 s Vegas, a tudíž 2:4 na utkání, končí Anaheim s jiným českým gólmanem Lukášem Dostálem, který je tak volný pro národní tým na mistrovství světa.
Skrytý detail hantaviru: největší riziko nákazy podle odborníků nečíhá v lese ani v přírodě
Strach z hantaviru v posledních týdnech výrazně sílí. Lidé hledají speciální léky, testy i způsoby, jak se chránit po pobytu v lese nebo na chatě. Odborníci ale upozorňují, že největší riziko často nečíhá venku v přírodě, ale doma při obyčejném úklidu sklepa, půdy nebo kůlny. A právě tam Češi podle lékárníků nejčastěji podceňují základní ochranu.
U dánských břehů vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zřejmě je to Timmy
U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynulo pravděpodobně už před nějakou dobou, informovala dánská tisková agentura Ritzau s odvoláním na úřad pro ochranu životního prostředí Miljöstyrelsen.