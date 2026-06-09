Na šéfa West Hamu se valí sexuální kauza. Křetínskému se rýsuje unikátní příležitost

Spolumajitel fotbalového klubu West Ham United David Sullivan čelí obviněním ze sexuálního zneužívání a predátorského chování vůči mladým modelkám. Velšský miliardář vinu odmítá, ještě před zveřejněním svědectví však rezignoval na řídicí funkce v klubu a plánuje prodat svůj podíl. Celý skandál by tak mohl otevřít cestu českému miliardáři Danielu Křetínskému k získání majoritního podílu v klubu.
Dnes již 77letý podnikatel, který v minulosti zbohatl v pornografickém a mediálním průmyslu, čelí obviněním od sedmi žen. Podle společného vyšetřování BBC a deníku The Times mělo k incidentům dojít v 80. a 90. letech, kdy Sullivan podle svědkyň zneužíval dominantního postavení vůči ženám hledajícím práci erotických modelek v jeho bulvárních listech Daily Sport a Sunday Sport.
Konkrétní svědectví zazněla v pondělním investigativním pořadu BBC Panorama. Jedna z žen v něm popsala schůzku v Sullivanově sídle z roku 1999. Tehdy dvacetileté modelce měl slíbit kariéru v médiích výměnou za sex. Když odmítla, Sullivan ji podle jejích slov odvedl do ložnice, kde nakonec podlehla jeho tlaku.
Další z bývalých modelek uvedla, že když Sullivanovu sexuální nabídku odmítla a chtěla odejít, nemohla se z místnosti dostat, protože dveře byly zamčené. Hostitel ji propustil až poté, co začala křičet.
BBC navíc připomněla Sullivanovo dřívější přiznání, podle kterého v 90. letech platil za sex s tehdy šestnácti či sedmnáctiletou dívkou. Sullivanovi bylo v té době kolem čtyřiceti let. Finanční kompenzace za sex s mladistvými v tomto věku se však v Británii stala nezákonnou až v roce 2003.
Křetínský může získat ve West Hamu silnější pozici
Sullivan prostřednictvím svých právních zástupců jakoukoli vinu odmítá. Už v sobotu nicméně složil funkci spolupředsedy West Hamu, což zdůvodnil záměrem plně se soustředit na očištění svého jména.
Podle serveru The Athletic je Sullivan navíc připraven prodat svůj zbývající podíl ve výši 38,8 procenta, čímž by po šestnácti letech definitivně uzavřel své působení ve struktuře Kladivářů.
Celá situace tak může zásadně překreslit vlastnické struktury klubu, což se přímo dotýká i českého miliardáře Daniela Křetínského. Ten momentálně prostřednictvím společnosti 1890s Holdings kontroluje 27 procent akcií a v uplynulých měsících se Sullivanem vyjednával o odkupu dalšího balíku akcií po Vanesse Goldové.
Pokud Sullivan svůj podíl skutečně prodá, mohl by se právě Křetínský stát favoritem na převzetí role majoritního vlastníka londýnského klubu, který letos po čtrnácti letech sestoupil z elitní Premier League.
Křetínský nicméně v nedávném vydání podcastu Všechno začíná dnes ujistil, že jeho závazek trvá bez ohledu na soutěž, kterou klub hraje.
„Rozhodně zůstanu. Nezáleží na tom, jestli jsme v první, nebo v druhé lize. To není důvod k opuštění klubu,“ uvedl český podnikatel s tím, že se pokusí najít jakýkoliv možný způsob, jak přispět k návratu West Hamu mezi anglickou fotbalovou elitu.
Zda k tomuto comebacku využije právě uvolněné Sullivanovy akcie a navýší svůj vliv, určí byznysová jednání v nejbližších týdnech.
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