Na ruské město padá jedovatý černý déšť. Putin se tváří, že se nic neděje

Ukrajinské drony v pátek již počtvrté za šestnáct dní zasáhly důležitý ruský černomořský přístav Tuapse. Kromě ochromení exportu suroviny, klíčového zdroje ruského státního rozpočtu, to ve městě a na pobřeží způsobilo ekologickou katastrofu. Na situaci musel reagovat i Kreml. Reportér Aktuálně.cz hovořil s tamním politikem o situaci přímo na místě.
V dubnu Ukrajinci nejméně 21krát zaútočili na ruskou ropnou infrastrukturu, přičemž kapacita zpracování ropy kvůli tomu klesla na 4,69 milionu barelů denně, vypočítala agentura Bloomberg. Pro srovnání: běžně podle měsíční zprávy skupiny OPEC Rusové zpracovávají zhruba devět milionů barelů denně.
Ukrajinská armáda s oblibou používá strategii, kdy na některá rafinační zařízení útočí opakovaně, což způsobuje maximální škody a komplikuje rychlé opravy. Drony mířící z Ukrajiny dosud zasáhly na devět nepřátelských rafinerií (pět z nich zcela nebo částečně zastavilo výrobu), různá zařízení na moři – včetně exportních terminálů – a potrubní infrastrukturu.
Přestože ruské úřady dopady škod včetně ekologických vesměs bagatelizují, následky útoků ukrajinských dronů bývají díky satelitním snímkům jasně viditelné. Platí to především pro zmíněný černomořský přístav Tuapse. Například ropná skvrna v moři je viditelná zřetelně. Dokonce i ruská média přiznávají, že přilehlé pláže čistí od ropy a ropných produktů dobrovolníci.
Kvůli tomu se začalo hovořit o ekologické katastrofě, když místní obyvatelé popisovali, že padal černý déšť. Stěžovali si také na zápach spáleniny a na fakt, že unikající hořlavé kapaliny se dostaly na ulici ve městě a poškodily několik aut.
Úřady posléze uznaly, že byla překročena povolená koncentrace škodlivého benzenu a xylenu ve vzduchu, a doporučily obyvatelům, aby neopouštěli své domovy, pokud to není nezbytně nutné, nosili roušky a měli doma zavřená okna.
Budíček pro Vladimira Vladimiroviče
Kreml většinou na podobné události nereaguje, minimálně ne hned. Na podobnou komunikační strategii vsadil prezident Vladimir Putin i naposledy, když se teprve po třetím ukrajinském útoku minulý týden v úterý vyjádřil s tím, že takové údery jsou stále častější a mohou mít vážné ekologické následky.
Jenomže vzápětí v souvislosti s útokem na město Tuapse začal ruský vůdce katastrofickou rétoriku mírnit. „Gubernátor právě oznámil, že se nezdá, že by existovaly žádné vážné hrozby; lidé se vyrovnávají s problémy, kterým čelí v terénu,“ prohlásil o situaci v černomořském přístavu Putin.
„Podařilo se nám odstranit téměř 95 % úniku a veškeré zbývající trosky. Monitorujeme a ručně čistíme oblasti, o kterých víme,“ oznámil nakonec v sobotu vedoucí městského obvodu Tuapse Sergej Bojko v televizním pořadu propagandisty Vladimira Solovjeva.
Ekologická pohroma
Situaci na místě nicméně v rozhovoru pro web Aktuálně.cz popsal místní politik, podnikatel a expert ruské Státní dumy pro malé a střední podnikání Artěm Asaturov, který žije v nedalekém Novorossijsku.
„Je to lokální ekologická pohroma. Postiženo bylo samotné město Tuapse a oblasti v jeho blízkosti,“ řekl v sobotu. „Současně s tím byla velmi rychlá reakce úřadů. Já jsem tam přijel druhý den po útoku a bylo tam hodně techniky, hodně dobrovolníků,“ uvedl.
Upozornil také na fakt, že to není první taková katastrofa spojená s topným olejem či ropou. „Bohužel jsme to zažili loni v Anapě (lázeňské město na pobřeží Černého moře – pozn. red.), když shořely tankery s topným olejem. Veškerý topný olej se dostal do města,“ vzpomíná s tím, že lidé na místě už díky tomu mají zkušenosti s likvidací tohoto druhu havárií.
To svědčí o tom, že si Rusové žijící v okolí důležité infrastruktury nejspíš musí zvykat na to, že podobné situace budou zažívat častěji. A také se musí smířit s tím, že se útoky dotýkají vlivem špatné navigace, rušení či sestřelení dronů také míst, která k důležité infrastruktuře nepatří.
„Je důležité poznamenat, že neexistuje žádná vojenská nutnost ničit civilní infrastrukturu. Tady v Novorossijsku se ničí civilní infrastruktura,“ stěžoval si v rozhovoru Asaturov. A to navzdory tomu, že podle satelitních fotografií drony zasáhly právě zmíněnou ropnou infrastrukturu. Ropa – i přes pokles produkce způsobený sankcemi – nadále tvoří důležitou součást ruského rozpočtu.
„I přes pokles objemu (kvůli útokům – pozn. red.) se cena zdvojnásobila, ruským ropným trhům se tedy celkově velmi daří. Získaly záchranné lano díky situaci v Hormuzském průlivu i díky výjimce, kterou vývozcům udělil Donald Trump,“ vypočítal v nedávném rozhovoru pro pořad Spotlight News ropný analytik Isaac Levi.
Podcenili situaci, míní experti
Experti, se kterými hovořil ukrajinský deník Kyiv Independent, upozornili, že ruské úřady následky útoku podcenily. Ruský úřad pro dohled nad veřejným zdravím Rospotrebnadzor vydal bezpečnostní doporučení pro obyvatele Tuapse až 28. dubna, dvanáct dní po prvním útoku, a místním bylo řečeno, aby zůstali doma a pokud možno nosili lékařské roušky.
„Lékařské roušky zjevně nestačí,“ řekl Vladimir Slivjak z Ecodefense, ruské ekologické skupiny působící z exilu. „V těchto situacích postačují pouze respirátory, protože poskytují ochranu před jemnými toxickými částicemi, z nichž některé mohou vyvolat rakovinu.“
A stejně tak se podle druhého experta – který ovšem s deníkem hovořil pod podmínkou anonymity – dalo předejít úniku ropy a topných olejů. „Ropné rafinerie by měly být normálně obklopeny hermetickým náspem, který zabraňuje šíření ropných skvrn,“ řekl expert, který navíc poznamenal, že i kdyby násep nebyl dokonalý, zaslepit díry buldozerem by trvalo jen několik hodin.
Mohlo by vás zajímat: Zasáhne východní křídlo NATO válka? Přijďte na debatu 4. května od 19:00 do knihovny Václava Havla.
Před třicítkou vidíme finance optimisticky, pak přijdou závazky. Co ukazují data
Dokud nás kryjí rodiče a bankovní účet slouží hlavně k běžným denním výdajům a na cestování, vypadá svět financí jednoduše. Jenže s prvními skutečnými závazky přichází prudký náraz. Čerstvá data agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu ukazují, že mladé Čechy při přechodu do dospělosti trápí ztráta finančních jistot.
Výpověď, pak nečekaný obrat. Záchranu má v rukou zásadový chlap, který neuhýbá
Nejdřív dal výpověď, zanedlouho se stal ve stejném klubu hlavním koučem áčka. Pro osmačtyřicetiletého Josefa Dvorníka, nováčka mezi trenéry ve fotbalové lize, nic neobvyklého. Je svůj a jde si za svým. Teď za záchranou Baníku Ostrava.
V Liberci začíná Anifilm. Tématem festivalu animovaných filmů jsou mýty a legendy
V Liberci v úterý 5. května začne 25. ročník Anifilmu. Na mezinárodní přehlídce animovaných filmů uvidí diváci do konce tohoto týdne přes 500 soutěžních i nesoutěžních snímků. Součástí šestidenního festivalu jsou i výstavy, besedy, koncerty, workshopy či tvůrčí dílny pro děti.
UniCredit Bank v Česku a Slovensku letos stoupl čistý zisk na tři miliardy korun
Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk 122 milionů eur, v přepočtu zhruba 2,97 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 9,1 procenta. Vyplývá to z informací, které v úterý zveřejnila mateřská společnost banky. Ostatním velkým bankám letos zisky rovněž spíše rostou.
„Držte huby, tam nahoře!“ ozvalo se směrem k V.I.P. při Claptonově koncertu v Praze
Koncert britského kytaristy, zpěváka a skladatele Erica Claptona v pondělí 4. května v pražské O2 areně nabídl slavné nahrávky jeho dlouholeté kariéry. Zazněly jeho hity jako Layla, Cocaine nebo dojemná píseň Tears in Heaven, kterou složil po tragické smrti svého čtyřletého syna Conora. V zaplněné hale jeho vystoupení podle pořadatelů sledovalo téměř 15 000 diváků.